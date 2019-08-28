Новинки Yamaha. Будет грязно, мокро и весело!

Нынешнее лето «ушло в отпуск» уже в середине июля, отдав на растерзание арктическому циклону почти всю европейскую часть России, но экстремальная погода не помешала нам протестировать новые квадроциклы и гидроциклы Yamaha из линейки 2019 модельного года. Гидрокостюм потолще, комбинезон потеплее, запрыгиваем в седло и – газ до отказа, а дождь и холод только добавляют остроты ощущений.

На тест новинок мы отправились в Конаково. Здесь, на берегу Волги, между Питером и Москвой, рекреационную технику Yamaha может испытать каждый желающий. На базе есть опытные инструкторы, снаряжение, проложены красивые и достаточно сложные маршруты, даже подготовленным пилотам мало не покажется!

Ливень зарядил с самого утра, так что я поспешил занять место за рулем нового мотовездехода Yamaha Wolverine X2, надеясь, что под крышей хотя бы не сразу промокну до костей. Эта модель с автомобильной посадкой side-by-side в ямаховской «табели о рангах» находится между утилитарным Viking и спортивным YXZ1000, который к нам официально не поставляют. Двухместный Wolverine с вместительным самосвальным кузовом позади силового каркаса, легко притащит кабанью тушу из самой глухомани и поможет привезти дров в охотничью заимку.

На нём в кайф и просто прохватить по просеке до соседней деревни, и поучаствовать в любительском трофи. Учитывая драконовские ограничения на тюнинг автомобилей, я бы с удовольствием пересел в такую «кибитку», ведь даже в стандартном исполнении у «сайда» совершенно другой, куда более высокий уровень проходимости, а соответственно, и удовольствия от вождения по бездорожью.

Небольшие габариты позволяют легко протискиваться между деревьями, однако ни одной «засады» объезжать не пришлось – Wolverine Х2 уверенно едет там, где пройдёт не всякий подготовленный внедорожник. Компактный руль с электроусилителем легко удержит в руках даже ребенок. Полностью независимая подвеска на двойных А-образных рычагах с регулируемыми амортизаторами абсолютно всеядна, легко выдерживает спринт по корням и прыжки с кочки на кочку. К тому же днище снизу – это сплошная защитная «лыжа», так что «ходом» можно без страха брать любое препятствие.

Система полного привода Yamaha On-Command позволяет выбирать между задним и полным приводом и, в отличие от конкурентов, есть возможность жестко заблокировать передний межколёсный дифференциал. На Wolverine X2 и его четырехместном «родственнике» X4 установлен новый рядный двухцилиндровый двигатель объемом 847 см3 с «сухим» картером, он отлично тянет во всем диапазоне оборотов, а за мгновенный отклик на нажатие педали газа отвечает дроссельная заслонка с сервоприводом.

Жаль, что в доставшейся мне «кибитке» не было ветрового стекла, в глубоких лужах вода перехлёстывала через капот и я очень быстро превратился в типичного квадроциклиста, неотличимого от коллег под слоем жидкой грязи. Когда пришла пора меняться техникой, терять мне было уже нечего, так что, оседлав новейший квадрик Yamaha Grizzly 700 EPS SE, я не стеснялся нажимать на курок газа. Топовый «Гризли» комплектуется злобными 27-дюймовыми покрышками Maxxis Zilla на 14-дюймовых литых дисках. Эти колеса повысили клиренс квадроцикла с 288 до 300 мм и расширили колею на 40 мм.

На перепаханной любителями оффроуда лесной просеке квадрик сохранял завидную устойчивость, а дорожного просвета не хватило только однажды, да и то совсем чуть-чуть. Чтобы отлепить «Гризлика» от колеи понадобилось только немного покачать его из стороны в сторону, но и с плотной «посадкой» я бы легко справился с помощью штатной лебедки WARN Pro Advantage 2500, которая теперь входит в комплектацию квадроцикла.







Что ж, раз испачкались – пора помыться, вторую половину тестового дня мы посвятили новинкам линейки гидроциклов. Трёхместный полноразмерный «царь-гидроцикл» Yamaha FX Cruiser SVHO с новым корпусом и 1812-кубовым 250-сильным турбомотором, несмотря на габариты, оказался настоящей «зажигалкой». Отклик на газ мгновенный, и такой мощный, что лучше заранее принять правильное положение за рулем, чтобы ускорением не сорвало в воду. Новая цветная сенсорная приборка выглядит шикарно, но едва успеваешь на неё взглянуть, как скорость уже переваливает за сотню. При этом «Круизер» невозможно сбить с курса большой волной от проходящего теплохода, на такой скорости он идет очень мягко и ровно, не требуя компенсировать раскачку телом.

Удивительно, насколько легко этому гиганту даются повороты и как послушно он отзывается на управление рулём и газом. FX Cruiser оборудован системой RiDE с интуитивно понятным управлением: правый рычаг – разгон, левый – замедление и задний ход. С системой RiDE «тормозной путь» сокращается на 30%, но даже если просто отпустить газ – замедляется гидроцикл очень быстро.

Такой же системой оборудован и полностью новый Yamaha EXR – куда более бюджетный гидрик с атмосферным трёхцилиндровым мотором мощностью 110 лошадиных сил. EXR — топовая версия начальной линейки ЕХ, но это не значит, что на этом гидрике нельзя «зажечь». Разгоняется EXR не так резво, как турбированный FX Cruiser, зато может похвалиться отличной маневренностью, на нём очень легко прописывать «змейки» слаломных трасс, а если придётся подбирать кого-то с воды – пассажиру будет легко забраться на гидроцикл с помощью штатной откидной подножки.

Удобство этой подножки мне пришлось оценить, когда я в очередной раз упустил «стоячку» Yamaha Superjet и за мной выслали «спасательную экспедицию». Впервые встать и поехать на знаменитом «Суперджете» не проще, чем на сноуборде, сначала придётся изрядно побарахтаться. Несмотря на дождь и ветер, я изрядно запарился в гидрокостюме, прежде чем научился управлять аквабайком, но и без таких экстремальных развлечений у Yamaha всегда найдётся техника, которая в любое время года не даст заскучать и позволит забыть о погодных аномалиях.

Текст Григорий Алёшин

Фото Роман Романишин