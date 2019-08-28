Toyota Land Cruiser 200. Роскошь безграничных возможностей

Внушительный и солидный Toyota Land Cruiser 200 продуман до мельчайших деталей и впечатлит даже тех, кто привык жить в окружении роскоши и комфорта. Сочетая проверенные временем решения и передовые технологии, Land Cruiser 200 сделает Ваше движение к цели уверенным и комфортным. В его арсенале: системы помощи при повороте на бездорожье, активная антипробуксовочная система, система кругового обзора (МТМ) с 4 камерами по периметру и функцией «Вид сквозь капот». Салон Toyota Land Cruiser 200 можно описать лишь одним словом – роскошь. Великолепная звукоизоляция позволяет наслаждаться безмятежной тишиной, а материалы отделки – премиальным комфортом.

До 31 августа Тойота Центр Волгоградский предлагает специальные условия на покупку – максимальная выгода при приобретении Toyota Land Cruiser 200 – до 350 000 рублей*.

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Тойота Центр Волгоградский

Официальный дилер Toyota

Москва, Остаповский проезд вл. 4

www.toyota-volgogradskiy.ru

*Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости нового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 (автомобиль в собственности не менее 3 месяцев) в размере до 350 000 рублей.

Количество автомобилей в рамках предложения ограниченно.