Новый Toyota RAV4: заткнитесь и возьмите мои деньги!

RAV4 – модель для Toyota крайне важная. Можно даже сказать «эпохальная»: именно с неё в далёком уже 1994 году началась эра приподнятых полноприводных универсалов. Да, именно Toyota стала первым производителем «джипозаменителей», как бы апологеты «Нивы» не пытались перетянуть одеяло на себя. Дело-то в том, что саму идею, возможно, японцы и позаимствовали: высокая посадка, полный привод и несущий кузов были и на отечественном аппарате. Волжские инженеры так и не довели хорошую концепцию до товарного вида. Более того: «Ниву» штампуют до сих пор. И не надо доказывать, что, мол, до сих пор европейцы с удовольствием покупают этого «динозавра»: его покупают только те, у кого нет денег на нормальный кроссовер.

Японцы сделали сразу всё правильно: они нарисовали приятный автомобильчик, оснастили его полностью независимыми подвесками, поставили нормальный мотор – и реакция рынка не заставила себя ждать. С тех пор сменилось уже четыре поколения RAV4, а модель и не думает сбавлять темп: продажи только растут. Правда, где-то в пути при переходе от второго к третьему поколению, у «рафика» отобрали трёхдверную модификацию. Но и пёс с ней: у нас такие версии всё равно были не в почёте.

Правда, по пути у RAV4 явно наблюдались мучительные поиски своего «я». Это свойственно творческим натурам. Объяснить, почему от кузова к кузову имидж то и дело меняли, просто: у первого поколения, по сути, конкурентов не было. Дальше RAV4 уже пришлось соревноваться с не менее достойными идейными подражателями. Другой плюсик в карму создателям RAV4 можно занести тот факт, что их детище стало прообразом для многочисленных клонов. Вон, китайцы не стесняются и в наши дни продавать практически цельнотянутую копию RAV4 второй генерации, и ничего: соотечественники берут и в ус не дуют…

Пожалуй, только уходящая итерация японского бестселлера вызывала вопросы. Странная внешность и интерьер с явным «приветом из 80-х» вызвали споры и в профессиональных кругах, и среди покупателей. Но ненадолго: и такой RAV4 покупают «за нал» и в кредит, и ещё спасибо говорят.

Причин отменного спроса на RAV4 две: мода на кроссоверы и имидж бренда. Принято считать, что японские автомобили – самые надёжные. Увы, высокий спрос мутировал в одну серьёзную проблему: RAV4 не самый популярный не только у пролетариата, но и у криминальных элементов. То есть, угоняют их охотно. Отсюда высокие коэффициенты у страховщиков. Но даже это не остановит народную любовь.

На дворе 2019 год – кроссоверы заполонили вообще всё, что могли. Уже полтора года пятый RAV4 продаётся в США, год в Европе. Кстати, гибридные версии кроссовера в крупных городах Старого Света нередко можно встретить в ливрее такси – а это уже отличная характеристика для модели. Значит, доверяют. Значит, надо брать. Правда, в Россию гибриды не привезут: наша аудитория не готова переплачивать за последующую экономию топлива, а на экологическую обстановку вообще всем наплевать…

Так что с октября под Питером начнут собирать исключительно традиционные версии с бензиновыми моторами. Дизеля у нового RAV4 не предусмотрено вообще ни на одном рынке сбыта. Грустно, конечно, но такова мировая тенденция: «антидизельное» лобби свирепствует по всей Европе.







Итак, в октябре начнут продавать версии с моторами 2 и 2,5 литра, мощность 150 и 200 л.с. соответственно. Первый оснастят вариатором, второй – восьмиступенчатым «автоматом». Самые доступные версии будут переднеприводными, средний сегмент получит традиционный полный привод с автоматически подключаемым задним мостом, а топовые версии получат систему динамического подруливания – там электроника будет добавлять тягу на нагруженные колёса в повороте.

Пока никто на новом RAV4 не ездил, но уже можно рассчитывать, что управляться он будет интереснее уходящей модели. Хотя бы потому, что спроектирован пятый «Рафик» на архитектуре TNGA. До сих пор перевод модели на эту платформу стабильно означал более спортивное, отточенное поведение машины на дороге. Живой пример – Camry. Ещё недавно это был обыкновенный, не самый красивый седан для пенсионеров, а сейчас он – один из самых приятных в рулёжке среди всех аналогов.

Ну и главное – дизайн. Тут рассуждать бессмысленно. Смотрите фото. Он просто клёвый. Наконец-то японцы решились сделать кроссовер для мальчиков! Гендерный момент упомянут неспроста: ни для кого не секрет, что основная аудитория кроссоверов – прекрасный пол. Оно и понятно: девушки чувствуют себя защищёнными в высоких машинах. Новый RAV4, тем временем, явно придётся по душе мужской части аудитории. А внедорожная версия, которую пока предлагают только в США, будто бы только что вышла из ворот тюнинг-ателье – очень серьёзный образ.

Пока что впечатления однозначны: заткнитесь и возьмите мои деньги! И ведь возьмут. И будут отгружать тысячами… а скорее десятками тысяч. Такой RAV4 нам нужен!

Текст: Евгений Липовицкий