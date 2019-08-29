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Новости   29 августа 2019   

Премьеру Defender покажут в прямом эфире

Land Rover объявляет о предстоящей премьере нового Defender на автосалоне во Франкфурте, она состоится 10 сентября. 

Премьера легендарного внедорожника Land Rover станет финальным этапом масштабной экспедиции из Казахстана во Франкфурт, которая стартовала в Долине Замков в Чарынском каньоне. 

За всю свою 70-летнюю историю Land Rover по праву заслужил признание со стороны первооткрывателей, путешественников и целого ряда гуманитарных миссий по всему миру. И новый Defender, испытанный в самых суровых точках планеты, продолжит традиции своих предшественников. 

 



Новый Defender, обладающий выдающимися внедорожными возможностями, станет прекрасным дополнением династии Land Rover, встав в один ряд с семейством роскошных внедорожников Range Rover и универсальной линейкой Discovery. 

Оставаясь верным себе, современный Defender выводит на качественно новый уровень широту возможностей и передовые внедорожные технологии, знаменуя собой трансформацию традиционного значения слова «приключения» в соответствии с духом XXI века. Новый Defender предан богатым традициям и истинному характеру первооткрывателя, которыми славятся автомобили Land Rover уже на протяжении 71 года. 

Все поклонники марки (а мы в их числе) могут присоединиться трансляции глобальной премьеры нового Land Rover Defender, которая начнётся 10 сентября в 10:50(МСК). 


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