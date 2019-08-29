Премьеру Defender покажут в прямом эфире

Land Rover объявляет о предстоящей премьере нового Defender на автосалоне во Франкфурте, она состоится 10 сентября.

Премьера легендарного внедорожника Land Rover станет финальным этапом масштабной экспедиции из Казахстана во Франкфурт, которая стартовала в Долине Замков в Чарынском каньоне.

За всю свою 70-летнюю историю Land Rover по праву заслужил признание со стороны первооткрывателей, путешественников и целого ряда гуманитарных миссий по всему миру. И новый Defender, испытанный в самых суровых точках планеты, продолжит традиции своих предшественников.







Новый Defender, обладающий выдающимися внедорожными возможностями, станет прекрасным дополнением династии Land Rover, встав в один ряд с семейством роскошных внедорожников Range Rover и универсальной линейкой Discovery.

Оставаясь верным себе, современный Defender выводит на качественно новый уровень широту возможностей и передовые внедорожные технологии, знаменуя собой трансформацию традиционного значения слова «приключения» в соответствии с духом XXI века. Новый Defender предан богатым традициям и истинному характеру первооткрывателя, которыми славятся автомобили Land Rover уже на протяжении 71 года.

Все поклонники марки (а мы в их числе) могут присоединиться трансляции глобальной премьеры нового Land Rover Defender, которая начнётся 10 сентября в 10:50(МСК).