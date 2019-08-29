Nissan придумал мяч для гольфа, который всегда попадает в лунку

Nissan избавил любителей гольфа от «мандража», представив инновационный концептуальный мяч для гольфа ProPILOT.

Данный концепт создан на основе технологии помощи водителю Nissan ProPILOT 2.0, которая дебютирует в следующем месяце в Японии на новом Nissan Skyline . Созданная для автономного вождения по шоссе от въезда до съезда (ramp-to-ramp), технология ProPILOT 2.0 работает в тесной связи с навигационной системой, помогая управлять автомобилем по заранее выбранному маршруту, проложенному по определенным шоссе. Это первая в мире система, комбинирующая данную функцию с функцией автономного управления при движении в рамках одной полосы.

Как и Nissan Skyline с технологией ProPILOT 2.0, мяч для гольфа ProPILOT поддерживает игроков, двигаясь по намеченной траектории к лунке. Игроки могут быть уверены, что с легкостью попадут в цель при каждом ударе. Для создания мяча были использованы технологии, которые являются частью концепции Nissan Intelligent Mobility, определяющей взгляды Nissan на то, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества. Мяч движется по полю и корректирует свою траекторию, чтобы попасть в лунку с первого удара, позволяя играть в гольф без стресса.







Установленная над полем камера, определяет положение мяча и лунки. После удара клюшкой по мячу система начинает отслеживать его движение, чтобы вычислить идеальный путь, и вносит корректировки в траекторию. Внутри мяча находится сервопривод, связанный с системой слежения. Благодаря этому мяч ProPILOT остается на правильной траектории вплоть до попадания в лунку, позволяя даже гольфисту-новичку любого возраста чувствовать себя профессионалом.

Мяч для гольфа Nissan ProPILOT – это новейший представитель целой серии концептуальных разработок, созданных на основе технологий Nissan Intelligent Mobility. Вот еще несколько примеров: Intelligent Parking Chair , ProPILOT Chair и ProPILOT Park Ryokan (с использованием самостоятельно «паркующихся» тапочек ).