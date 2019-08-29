Сентябрь 2019

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МАШИНЫ
ТЕСТ-ДРАЙВЫ
Таких BMW X5 мир ещё не видел. И не факт, что хотел
Сейчас модно использовать психодромные формулировки вроде «смена парадигмы», но в случае с новым BMW X5 по-другому и не скажешь. Более того, даже это словосочетание не способно отразить всей глубины произошедшего с культовым кроссовером
Renault Arkana. Будем ездить в купе
Маркетологи Renault быстро смекнули, что не только в премиальном, но и в массовом сегменте популярный нынче форм-фактор купе-кроссовера найдёт немало покупателей. Особенно если будет красивым и доступным. Так появилась концепция Arkana, и название это в последние месяцы мы слышим чаще, чем фамилию премьер-министра
Высокая Архитектура. Новый Mercedes-Benz GLS
В Mercedes настолько привыкли к отсутствию конкуренции, что, кажется, даже не заметили недавний выход на рынок BMW X7, продолжая делать вид, что в классе премиальных полноразмерных кроссоверов ничего не изменилось. А ведь изменилось. И изменилось многое
Хумус из моркови. Рестайлинг Nissan X-Trail и Qashqai
На первый взгляд может показаться, что усовершенствований у обновлённых X-Trail и Qashqai немного, но это не так. Рестайлинг оказался удачным во всех смыслах: в дизайне, мультимедиа, электронных помощниках и, конечно, по части шасси
Кроссоверы Jaguar. В погоне за новациями не теряйте уважения к традициям
При первом появлении Jaguar F-PACE многие недоумевали: зачем кроссовер бренду, производящему спортивные седаны и купе? Но PACE стал воплощением того, чего так не хватало полноприводному рынку: невероятного изящества, отличной управляемости, динамики и комфорта
Mitsubishi L200. Гламурный грузовик с железной волей
Пикап — не просто автомобиль. Это инструмент и надёжный помощник того, кто занимается своим делом. За работой Mitsubishi L200 в конюшне мы наблюдали у подмосковного коннозаводчика Александра Переверзева, для которого он стал другом и верным партнёром по бизнесу
На топовых брендах. Как превратить немолодой Jeep Wrangler в арт-объект
Совсем недавно Jeep Wrangler сменил поколение, и машина 2020 модельного года похожа на предыдущую разве что внешне. Но не торопитесь провожать на пенсию старый Wrangler. Знаменитый вездеход всё ещё способен удивлять, и из обыкновенного Rubicon при помощи тюнинга можно получить весьма оригинальный автомобиль
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Обновлённый Nissan X-Trail. Собирайся, поехали!
Как известно, в современном мире автомобилю уже недостаточно быть быстрым и экономичным, хотя это тоже важно. Он должен стать членом семьи, причём самой заботливой её частью. Новый X-Trail как раз из таких. Он способен на многое. И не только на асфальте
Новый Suzuki Jimny. Больше, чем просто больше
Прогнозировать рыночные перспективы нового Suzuki Jimny сложно. Конечно, он значительно интереснее прежнего внешне и по динамическим характеристикам, он просторнее и вездеходнее. Но дороже, а это заставляет задуматься, так ли нужна рама и неразрезные мосты с 85-литровым багажником
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ЛЮДИ
РЕПЛИКА
Дизели оказались экологичнее электромобилей
Вы не поверите, но сотрудники Института ИФО (IFO, Institute for Economic Research) в Мюнхене опубликовали итоги своего исследования, в результате которого выяснилось, что электромобили значительно грязнее столь ненавистных всему прогрессивному человечеству дизелей
СТИЛЬ
Держитесь крепче!
МИР
МАРШРУТЫ
Кто такие Трескодёры? Рыболовная экспедиция в Териберку
Буквально за несколько лет забытый всеми посёлок в Мурманской области превратился в одно из самых посещаемых мест Русского Севера. Некоторые связывают это с выходом фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», часть эпизодов которого снималась в Териберке, однако нам кажется, что истинные причины его популярности совсем в другом
Азербайджан. Традиционная лёгкость бытия
Азербайджанцы — народ общительный, а российские номера в горном селе — прекрасный повод поговорить обо всём на свете, начиная с индусов, превращающих исторические объекты в помойки, и заканчивая творчеством Муслима Магомаева
ЛИКБЕЗ
ВЫСОКАЯ КУХНЯ
Блюдо в дорогу. Ролл «Черновар»
Все мы любим поесть и каждый раз перед долгим путешествием или коротким походом думаем, что взять с собой, чтобы меньше тащить, было вкусно и по дороге не испортилось. Предлагаем вам универсальный и вкусный рецепт «блюда в дорогу» от основателя GRYAZNOV RESTOGROUP Андрея Грязнова
Академия Subaru. Свобода, ограниченная конструкцией
Полный привод — это свобода. И прежде всего в движении за пределами асфальта. Но чтобы не перейти границы разумного, лучше заранее определить возможности своего автомобиля. Выяснить, на что способен кроссовер, не так уж сложно, достаточно приглядеться к нему повнимательнее
Сентябрь 2019
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