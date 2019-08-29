Сентябрь 2019

МАШИНЫ ТЕСТ-ДРАЙВЫ Таких BMW X5 мир ещё не видел. И не факт, что хотел Сейчас модно использовать психодромные формулировки вроде «смена парадигмы», но в случае с новым BMW X5 по-другому и не скажешь. Более того, даже это словосочетание не способно отразить всей глубины произошедшего с культовым кроссовером Renault Arkana. Будем ездить в купе Маркетологи Renault быстро смекнули, что не только в премиальном, но и в массовом сегменте популярный нынче форм-фактор купе-кроссовера найдёт немало покупателей. Особенно если будет красивым и доступным. Так появилась концепция Arkana, и название это в последние месяцы мы слышим чаще, чем фамилию премьер-министра Высокая Архитектура. Новый Mercedes-Benz GLS В Mercedes настолько привыкли к отсутствию конкуренции, что, кажется, даже не заметили недавний выход на рынок BMW X7, продолжая делать вид, что в классе премиальных полноразмерных кроссоверов ничего не изменилось. А ведь изменилось. И изменилось многое Хумус из моркови. Рестайлинг Nissan X-Trail и Qashqai На первый взгляд может показаться, что усовершенствований у обновлённых X-Trail и Qashqai немного, но это не так. Рестайлинг оказался удачным во всех смыслах: в дизайне, мультимедиа, электронных помощниках и, конечно, по части шасси

ОСОБОЕ МНЕНИЕ Кроссоверы Jaguar. В погоне за новациями не теряйте уважения к традициям При первом появлении Jaguar F-PACE многие недоумевали: зачем кроссовер бренду, производящему спортивные седаны и купе? Но PACE стал воплощением того, чего так не хватало полноприводному рынку: невероятного изящества, отличной управляемости, динамики и комфорта Mitsubishi L200. Гламурный грузовик с железной волей Пикап — не просто автомобиль. Это инструмент и надёжный помощник того, кто занимается своим делом. За работой Mitsubishi L200 в конюшне мы наблюдали у подмосковного коннозаводчика Александра Переверзева, для которого он стал другом и верным партнёром по бизнесу На топовых брендах. Как превратить немолодой Jeep Wrangler в арт-объект Совсем недавно Jeep Wrangler сменил поколение, и машина 2020 модельного года похожа на предыдущую разве что внешне. Но не торопитесь провожать на пенсию старый Wrangler. Знаменитый вездеход всё ещё способен удивлять, и из обыкновенного Rubicon при помощи тюнинга можно получить весьма оригинальный автомобиль НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

Обновлённый Nissan X-Trail. Собирайся, поехали! Как известно, в современном мире автомобилю уже недостаточно быть быстрым и экономичным, хотя это тоже важно. Он должен стать членом семьи, причём самой заботливой её частью. Новый X-Trail как раз из таких. Он способен на многое. И не только на асфальте Новый Suzuki Jimny. Больше, чем просто больше Прогнозировать рыночные перспективы нового Suzuki Jimny сложно. Конечно, он значительно интереснее прежнего внешне и по динамическим характеристикам, он просторнее и вездеходнее. Но дороже, а это заставляет задуматься, так ли нужна рама и неразрезные мосты с 85-литровым багажником





ЛЮДИ РЕПЛИКА Дизели оказались экологичнее электромобилей Вы не поверите, но сотрудники Института ИФО (IFO, Institute for Economic Research) в Мюнхене опубликовали итоги своего исследования, в результате которого выяснилось, что электромобили значительно грязнее столь ненавистных всему прогрессивному человечеству дизелей СТИЛЬ Держитесь крепче!

Обзор креплений для смартфонов

Когда вы за рулём, смартфон становится не только средством связи, но и навигатором, ди-джеем, голосовым помощником. А так как во время движения руки желательно держать на руле, мы решили собрать для вас самые удобные крепления для смартфонов — на любой вкус и кошелёк МИР МАРШРУТЫ Кто такие Трескодёры? Рыболовная экспедиция в Териберку

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ФОТОРЕПОРТАЖ Азербайджан. Традиционная лёгкость бытия Азербайджанцы — народ общительный, а российские номера в горном селе — прекрасный повод поговорить обо всём на свете, начиная с индусов, превращающих исторические объекты в помойки, и заканчивая творчеством Муслима Магомаева ЛИКБЕЗ ВЫСОКАЯ КУХНЯ Блюдо в дорогу. Ролл «Черновар» Все мы любим поесть и каждый раз перед долгим путешествием или коротким походом думаем, что взять с собой, чтобы меньше тащить, было вкусно и по дороге не испортилось. Предлагаем вам универсальный и вкусный рецепт «блюда в дорогу» от основателя GRYAZNOV RESTOGROUP Андрея Грязнова Академия Subaru. Свобода, ограниченная конструкцией Полный привод — это свобода. И прежде всего в движении за пределами асфальта. Но чтобы не перейти границы разумного, лучше заранее определить возможности своего автомобиля. Выяснить, на что способен кроссовер, не так уж сложно, достаточно приглядеться к нему повнимательнее