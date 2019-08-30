Новый Macan Turbo: вжух по цене квартиры в новостройке

Macan Turbo получил новый 2,9-литровый 6-цилиндровый битурбодвигатель , мощностью 440 л.с., что на 10% больше, чем у предшественника. С опциональным пакетом Sport Chrono автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды – на три десятых секунды быстрее предшествующей модели. Максимальный крутящий момент, составляющий 550 Нм, доступен в диапазоне от 1800 до 5600 об/мин.

За передачу мощности на колеса отвечает 7-ступенчатая трансмиссия PDK с двумя сцеплениями и система полного привода Porsche Traction Management. Максимальная скорость выросла на 4 км/ч и теперь составляет 270 км/ч. Тормозные характеристики автомобиля также были улучшены: новый Macan Turbo получил оптимизированную ходовую часть, уже в базовой комплектации включающую в себя эффективные тормоза Porsche Surface Coated Brake (PSCB). Внешне Macan Turbo получил все отличительные черты дизайна обновленного поколения модели. Новая топовая модификация также отличается уникальными акцентами, такими как особый передний бампер Turbo и фиксированный двойной спойлер на крыше. Как водитель, так и пассажиры новой модели могут насладиться рядом усовершенствований в салоне, включая адаптивные спортивные сиденья с 18-позиционными регулировками, а также аудиосистему BOSE Surround.





Macan Turbo уже в базовой комплектации оснащается тормозами Porsche Surface Coated Brake (PSCB), которые полностью соответствуют возросшему динамическому потенциалу модели. Эти инновационные высокоэффективные тормоза, предлагаемые только компанией Porsche, отличаются дисками с покрытием из карбида вольфрама и обеспечивают более высокую отзывчивость, меньший износ и до 90% меньший объем тормозной пыли по сравнению с традиционными чугунными тормозами.

Тормоза PSCB с глянцевыми тормозными дисками и окрашенными в белый цвет суппортами теперь также доступны в качестве опции для всех остальных моделей Macan. Для дополнительного улучшения динамических характеристик автомобиля опционально предлагаются регулируемая по высоте пневмоподвеска с оптимизированными поршнями и гидравлическими амортизаторами новой конструкции, а также система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) и тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). В стандартной комплектации новый Macan Turbo оснащается 20-дюймовыми колесными дисками.







В качестве опции для всех моделей Macan теперь доступно место для хранения смартфона с беспроводной зарядкой стандарта Qi. Также предлагаются обогрев ветрового стекла, ионизатор, повышающий качество воздуха в салоне, и новый ассистент движения в пробке с адаптивным круиз-контролем. Помимо способности ускоряться и замедляться в полуавтоматическом режиме на скоростях до 60 км/ч система помогает водителю осуществлять руление в пробках и медленном транспортном потоке.

Новый Macan Turbo доступен для заказа уже сейчас. Цены на автомобиль в России начинаются от 6 896 000 рублей с учетом НДС.