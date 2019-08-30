Электронные системы помощи вождению могут быть опасны? (Осторожно, личное мнение автора)

Мы привыкли жаловаться на систему подготовки молодых водителей. Коррупция, волокита, непродуманная система, рассчитанная на то, чтобы человек не верил в то, что сможет самостоятельно научиться и сдать экзамены – это всё у нас присутствует. Но куда более отчетливую опасность приготовили нам сами автопроизводители.

Современные автомобили напичканы всевозможной электроникой. Камеры заднего хода, круговой обзор, система контроля мёртвых зон, система слежения за разметкой, система поддержания полосы… Эти все «прибамбасы», по замыслу инженеров, должны нам помогать ездить. На деле же они нередко не просто мешают, но и провоцируют опасные ситуации.

А началось всё с безобидных зуммеров непристёгнутых ремней. «Наши люди» уже давно научились с ними справляться: кто-то покупает «заглушки», которые вставляются в замки, кто-то не ленится и отключает звуковой сигнал на программном уровне – на некоторых машинах, например, в BMW, это можно сделать без обращения в сервис. И это – настоящая беда. Люди не понимают, что если автомобиль оснащён подушками безопасности, пристёгиваться надо. В случае аварии эйрбеги правильно сработают только если водители и пассажир зафиксированы в креслах. Сработают ограничители усилия, ремень прижмёт туловище к спинке и удержит от смещения, а подушка мягко оградит от контакта с передней панелью или стойкой кузова. А если пассажир не пристёгнут, произойти может что угодно. Эйрбэг может и убить.

Но если ремни и подушки можно отнести к механическим средствам «старой школы», новомодные «зачатки автопилота» работают и на программном уровне. Камеры и датчики считывают положение автомобиля, разметку, разницу скорости движения колёс, угол поворота, боковые перегрузки… Каждую долю секунды процессоры просчитывают миллионы операций и решают, как нам помочь. Вопрос только в одном: а всегда ли нужна такая помощь?

Неопытному водителю в некоторых ситуациях, возможно, они и могут реально поспособствовать избежать беды. Если нет чувства габаритов, понимания физики автомобиля, а ехать надо. Те же камеры: да, они помогут не наехать на очередного «бессмертного» пешехода, которого хлебом не корми, но дай прогуляться перед едущим назад автомобилем. Но предполагается, что водитель сам умеет оценить обстановку как минимум, по зеркалам. А датчики парковки могут элементарно не сработать из-за глюка в электронике, или грязи на самом датчике, или же по причине неисправной проводки…

Однако, от простого касания на стоянке или притёртого бампера в гараже ещё никто не умирал. По крайней мере, сразу – семейные скандалы и последующие вызовы неотложки не в счёт. А вот такой «ассистент», как Lane Assist, или система поддержания полосы движения – это очень опасное явление в современном автопроме. Правда, на настоящий момент эти функции свойственны, в основном, машинам среднего и высшего ценового сегментов, но у технологии есть свойство дешеветь по мере наращивания объёмов выпуска. Поэтому уже совсем скоро эти «помощнички» появятся и в бюджетных моделях.

Нередко такие «страховщики» включены по умолчанию. И в этом их коварство. По замыслу умных электронщиков, эти функции помогают держаться в полосе – машина сама подруливает и не даёт пересечь линию разметки. Садимся, заводим, выезжаем – и пользуемся высокими технологиями во благо её величества безопасности. Но стоит хоть на миг забыть о том, что рулём распоряжаетесь не только вы – начинаются «спецэффекты». Особенно это опасно в крупных городах и для тех водителей, кто не привык ездить в стиле «пенсии» — строго в своей полосе и со скоростью потока. Большинство водителей перестраиваются, разгоняются, замедляются – в общем, и темп рваный, и траектория причудливая. И тут система помощи начинает чудить. Она может сопротивляться повороту руля. Она начинает пищать всевозможными зуммерами, предупреждая о наличии объекта в «мёртвой зоне». А при наличии радара в переднем бампере – и вовсе может неожиданно ударить по тормозам во время манёвра.







Казалось бы, в чём проблема? Отключи и бери контроль на себя. Но нет: в большинстве «продвинутых» автомобилей эти «ассистенты» включаются вновь, стоит только заглушить машину и потом завести её. А память человеческая – вообще штука непредсказуемая: водитель может просто забыть, что его автомобиль тоже может вмешаться в управление самим собой. И на очередном перестроении руль вдруг начнёт противиться повороту – а это уже очень опасно.

Другой сценарий – плотный поток, все едут не быстро, дистанция между машинами минимальна. Машина оснащена системой экстренного торможения. Вдруг кто-то вклинивается в полосу – мотоцикл, или очередной таксист с горячей кровью и одной извилиной – не важно. Ваш автомобиль думает, что перед ним – стационарный объект и бьёт по тормозам. В лучшем случае водитель просто испугается. В худшем — получит удар сзади от обладателя «не столь продвинутой техники».

Всех этих неприятностей можно было бы избежать, если бы автопроизводители относились к применению электроники более сознательно и продумывали такие моменты. Раз уж человек выключил что-то, это должно оставаться выключенным ровно до тех пор, пока он не передумает. Все упомянутые функции безопасности, без сомнения, могут быть полезны. Но далеко не всегда. Поэтому, прежде, чем заказывать «полный фарш», лучше как следует ознакомиться с перечнем электронных «помощников», а главное, с принципом их работы. И, скорее всего, просто от них отказаться. Получится и дешевле, и без сюрпризов на дороге.

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Текст: Евгений Липовицкий