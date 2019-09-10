Новый Defender. Смотрите, какой крутой!

Новый Land Rover Defender – интеллектуальный, проходимый и безопасный автомобиль для всей семьи, равных которому практически невозможно найти. Силуэт внедорожника по-прежнему безошибочно узнаваем. Этот автомобиль с культовым именем предлагает владельцам широкие возможности персонализации, чтобы каждый из них мог максимально использовать все преимущества модели. За всю свою 70-летнюю историю Land Rover по праву заслужил признание со стороны первооткрывателей, путешественников и целого ряда гуманитарных миссий по всему миру. И новый Defender, испытанный в самых суровых точках планеты, продолжит традиции своих предшественников.

Новый Defender, обладающий выдающимися внедорожными возможностями, станет прекрасным дополнением династии Land Rover, встав в один ряд с семейством роскошных внедорожников Range Rover и универсальной линейкой Discovery. Версия 110 станет первым представителем семейства самых проходимых и выносливых полноприводных внедорожников в мире. Позже линейку Defender дополнит более компактная версия 90 с короткой колесной базой, а в 2020 году к семейству присоединятся практичные коммерческие версии.

Оставаясь верным себе, современный Defender выводит на качественно новый уровень широту возможностей и передовые внедорожные технологии, знаменуя собой трансформацию традиционного значения слова «приключения» в соответствии с духом XXI века. Новый Defender предан богатым традициям и истинному характеру первооткрывателя, которыми славятся автомобили Land Rover уже на протяжении 71 года.

Новый Defender стал самым надежным и проходимым автомобилем Land Rover из когда-либо созданных. Он сочетает новую структуру кузова с целым рядом технологий – как абсолютно новых, так и проверенных временем, что делает новый Defender отличным выбором для современного водителя.

Ник Роджерс (Nick Rogers), исполнительный директор по продукту Jaguar Land Rover: «Мы взяли за основу невероятную проходимость и минималистичный функциональный интерьер Defender и переосмыслили культовый внедорожник в соответствии с реалиями XXI века. Новый Defender дает нам возможность расширить привычные границы и сделать то, что казалось немыслимым, не теряя характера и аутентичности оригинальной модели. С самого начала мы были одержимы идеей сохранить максимальную функциональность: от выбора правильных материалов до интеграции современнейших коммуникативных технологий. В результате мы получили не только самый проходимый Land Rover из когда-либо созданных, но и по-настоящему комфортный современный автомобиль, который непременно понравится нашим клиентам».

Новая архитектура D7x от Land Rover, созданная на базе легкой полностью алюминиевой монококовой конструкции, обеспечивает самую прочную структуру кузова из когда-либо созданных британским внедорожным брендом: показатель жесткости на кручение составляет 29 кНм/градус – в три раза жестче моделей с рамной конструкцией. Подобная конструкция стала идеальной основой для полностью независимой подвески, двухступенчатой раздаточной коробки и постоянного полного привода.

Новая архитектура кузова обеспечивает 291 мм дорожного просвета и лучшую в классе внедорожную геометрию, гарантируя для версии 110 углы въезда, рампы и съезда в 38, 28 и 40 градусов соответственно.







Land Rover представляет серию технологий, гарантирующих высокий уровень проходимости, которую ожидают получить владельцы Defender. Среди них – новейшее поколение системы Terrain Response. Технология Configurable Terrain Response позволяет водителям использовать сенсорный экран новой мультимедийной системы Pivi Pro, чтобы настроить каждый элемент автомобиля под любой тип поверхности6.

В оригинальном Defender водители могли вручную заблокировать центральный дифференциал с помощью селектора переключения передач. Новая модель позволяет владельцам предотвратить проскальзывание колес с помощью опционально доступных систем Centre Slip Limited и Centre and Rear Slip Limited, доступных на центральном сенсорном экране. Кроме того, водителям на выбор представлены три настройки чувствительности к открытию дроссельной заслонки, переключения передачи, рулевого управления и антипробуксовочной системы, что позволяет максимально точно подстроить под себя автомобиль как опытным водителям на бездорожье, так и новичкам.

Система позволяет сохранить четыре индивидуальных профиля, так что сразу несколько водителей могут быстро активировать предпочитаемые настройки.

Помимо этого, в качестве альтернативы новый Defender предлагает функционал режима Auto системы Terrain Response 2, который самостоятельно проанализирует тип поверхности и в зависимости от него настроит автомобиль без участия водителя.

Defender также стал первым автомобилем Land Rover, оснащенным режимом «Брод», который доступен в меню Terrain Response 2. Он автоматически смягчает реакцию дроссельной заслонки, устанавливает системы обогрева и вентиляции на режим рециркуляции воздуха в салоне, блокирует привод и поднимает высоту автомобиля до внедорожной, а также активирует экран Wade Sensing на дисплее мультимедийной системы. Этот режим позволяет водителю видеть глубину водных объектов, чтобы с уверенностью их форсировать, получая все преимущества максимальной глубины преодоления брода в 900 мм. При выходе из режима «Брод» новый Defender автоматически активирует тормозную систему, чтобы очистить и высушить колесные диски и гарантировать, что оптимальное торможение восстановится через минимальное количество времени после форсирования водных объектов.

Автомобиль будет доступен с двумя четырехцилиндровыми дизельными двигателями мощностью 200 л.с. и 240 л.с. с технологией двойного турбонаддува, обеспечивающей 430 Нм крутящего момента и оптимизирующей показатели динамики и экономичности. Версия D200 обеспечивает расход топлива на уровне 7,6 л/100 км и разгоняет автомобиль с места до 100 км/ч за 10,3 секунды, в то время как более мощный вариант D240 позволяет разогнать Defender с 0 до 100 км/ч за 9,1 секунды. Объем выбросов CO2 для обеих версий составляет 199 г/км (в смешанном цикле NEDC).

Клиенты, предпочитающие бензиновые версии, могут выбрать между четырехцилиндровым 300-сильным двигателем с турбиной и эффективным шестицилиндровым двигателем с технологией мягкого гибрида P400. 300-сильная версия оснащается усовершенствованной двойной турбиной для повышенной динамики и эффективности. Разгон до 100 км/ч занимает 8,1 секунду, а объем выбросов CO2 составляет 227 г/км (в смешанном цикле NEDC).

Все двигатели работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и двухступенчатой раздаточной коробкой.