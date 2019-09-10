Осенняя традиция: две недели суперцен на Toyota

Toyota отмечает наступление осени традиционными самыми выгодными специальными предложениями в году. С 14 по 30 сентября в дилерской сети Тойота по всей России на внедорожные модели будут доступны уникальные условия покупки с выгодой до 450 000 рублей и специальная сниженная процентная ставка по кредиту – от 6,5 %.

Две недели уникальных условий на внедорожники

Для внедорожника Toyota Land Crusier 200 сентябрь будет отмечен значительной выгодой – 450 000 рублей. Из них 150 000 рублей – скидка, предоставляемая при покупке модели в любой комплектации. Еще 300 000 рублей клиент может сэкономить при обмене собственного автомобиля1 по программе Trade-in на новый Land Cruiser 200. Таким образом, приобрести легендарный внедорожник во второй половине сентября Toyota можно от 4 425 000 рублей.

С 14 по 30 сентября клиенты смогут выгодно приобрести и Toyota Land Cruiser Prado: преимущество в цене на внедорожник составит 300 000 рублей. Снижение стоимости на 150 000 рублей доступно при покупке любой комплетации автомобиля 2019 года производства, а также комплектации «Style» 2018 года выпуска. Дополнительная выгода в 150 000 рублей предоставляется при покупке внедорожника в Trade-in.

Toyota Fortuner в обозначенные даты станет дешевле на 350 000 рублей, а стартовая цена на надежный внедорожник составит от 1 822 000 рублей. Выгода суммируется из специальной сниженной на 100 000 рублей цены (на все комплектации) и скидки по Trade-in в 250 000 рублей1.

С 14 по 30 сентября можно будет сэкономить и при приобретении пикапа Toyota Hilux – выгода 150 000 рублей предоставляется при покупке любой комплектации неубиваемого пикапа с условияем сдачи своего автомобиял в Trade-in.

Кредитная программа «Внедорожник за 6,5»







Для внедорожников Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Fortuner, а также Toyota Hilux, приобретаемых в кредит, в сентябре действует специальная сниженная ставка от АО «Тойота Банк» – 6.5% годовых. Для покупки автомобиля в рамках этой кредитной программы необходимо внести от 20% стоимости в качестве первоначального взноса, застраховать автомобиль по программе каско по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель», а также гасить кредит равными ежемесячными платежами. Срок кредита по программе составляет 12 месяцев при минимальной сумме кредита в 300 000 рублей.

Другие предложения от Toyota в сентябре

На Toyota RAV4 в сентябре сохраняется действие сниженной до 4 % кредитной ставки. Для нее также установлен лояльный порог первоначального взноса — от 20 % от стоимости автомобиля и минимальная сумма кредита 300 000 рублей. Выгода по Trade-in для RAV4 составляет 200 000 рублей1 (данная сумма указана с учетом скидки на дизельную версию модели – 50 000 рублей).

Компактный кроссовер Toyota C-HR в сентябре доступен по цене от 1 167 000 рублей. Максимальная выгода складывается из дополнительной скидки в 100 000 рублей при сдаче автомобиля в Trade-in и специальной сниженной на 100 000 рублей цены. Процентная ставка для всех желающих приобрести автомобиль в кредит стартует от 7,5 %, при условии, что первоначальный взнос не менее 20% от стоимости автомобиля, сумма кредита начинается с отметки в 300 000 рублей, рассчитанного на срок от 12 до 36 месяцев, а покупка застрахована в АО «Тойота Банк».

Седан бизнес-класса Camry доступен от 1 556 000 рублей с учетом предложения по Trade-in и программы лояльности: привилегия за верность марке в размере 50 тысяч рублей предоставляется вместе со скидкой в 150 000 рублей при обмене автомобиля марок Toyota или Lexus на новый. Эти условия распространяются на все версии Toyota Camry, кроме комплектации с базовым двигателем объемом два литра.

Компактный седан Corolla нового поколения выгоднее покупать по программе «Все включено», объединяющей кредитование и страхование в одном удобном для клиента пакете услуг. Тогда модель обойдется на 100 000 рублей дешевле. Если же клиент сдаст свой автомобиль с пробегом в Trade-in для обмена на новый, тогда он получит дополнительную выгоду в размере 75 000 рублей.