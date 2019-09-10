Такого еще не было! Чем удивит УАЗ Патриот в этот раз?





УАЗ Патриот – автомобиль для тех, кто любит изведывать все необычное, для тех, кто не ищет легких путей, для тех, кто хочет остаться наедине с природой и открывать новое. И теперь он для тех, кто ценит комфорт!

Встречайте УАЗ Патриот с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Новому УАЗ Патриот не страшны пробки мегаполиса и бездорожье в путешествии. Передние сиденья новой конструкции стали еще более удобными, а новая мультимедийная система не даст вам скучать во время длинной дороги.

Легкосплавные 18-дюймовые диски нового дизайна «Танами» подчеркнут брутальность вашего автомобиля, а эксклюзивный цвет «серый титан» выделит ваш УАЗ в потоке других автомобилей.

Если вы придерживаетесь классических взглядов и для вас покоритель бездорожья должен быть только с механической коробкой передач, ловите специальные цены на настоящие внедорожники в ТЕХИНКОМ:

УАЗ Патриот от 660 538 руб.

УАЗ Пикап от 646 542 руб.

УАЗ Хантер от 742 000 руб.

УАЗ Профи от 634 228 руб.

Коммерческий ряд от 574 845 руб.

ТЕХИНКОМ учитывает ваши потребности и подберет УАЗ, который нужен именно вам! До 30 сентября успейте приобрести автомобиль на особых условиях.







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Наша дружная команда будет рада знакомству с вами!

Выбирайте ближайший к вам дилерский центр:

ТЕХИНКОМ – Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3)

ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8)

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00