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Дилер-клуб   10 сентября 2019   

Такого еще не было! Чем удивит УАЗ Патриот в этот раз?


УАЗ Патриот – автомобиль для тех, кто любит изведывать все необычное, для тех, кто не ищет легких путей, для тех, кто хочет остаться наедине с природой и открывать новое. И теперь он для тех, кто ценит комфорт! 

Встречайте УАЗ Патриот с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. 

Новому УАЗ Патриот не страшны пробки мегаполиса и бездорожье в путешествии. Передние сиденья новой конструкции стали еще более удобными, а новая мультимедийная система не даст вам скучать во время длинной дороги. 

Легкосплавные 18-дюймовые диски нового дизайна «Танами» подчеркнут брутальность вашего автомобиля, а эксклюзивный цвет «серый титан» выделит ваш УАЗ в потоке других автомобилей. 

 

Если вы придерживаетесь классических взглядов и для вас покоритель бездорожья должен быть  только с механической коробкой передач, ловите специальные цены на настоящие внедорожники в ТЕХИНКОМ: 

  • УАЗ Патриот от 660 538 руб. 
  • УАЗ Пикап от 646 542 руб. 
  • УАЗ Хантер  от 742 000 руб. 
  • УАЗ Профи от 634 228 руб. 
  • Коммерческий ряд  от 574 845 руб. 

ТЕХИНКОМ учитывает ваши потребности и подберет УАЗ, который нужен именно вам! До 30 сентября успейте приобрести автомобиль на особых условиях. 

 



Звоните прямо сейчас +7 (495) 778-98-60 

Наша дружная команда будет рада знакомству с вами! 

 

 

Выбирайте ближайший к вам дилерский центр: 

ТЕХИНКОМ – Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3) 

ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8) 

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00 

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