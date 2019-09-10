Такого еще не было! Чем удивит УАЗ Патриот в этот раз?

УАЗ Патриот – автомобиль для тех, кто любит изведывать все необычное, для тех, кто не ищет легких путей, для тех, кто хочет остаться наедине с природой и открывать новое. И теперь он для тех, кто ценит комфорт!
Встречайте УАЗ Патриот с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Новому УАЗ Патриот не страшны пробки мегаполиса и бездорожье в путешествии. Передние сиденья новой конструкции стали еще более удобными, а новая мультимедийная система не даст вам скучать во время длинной дороги.
Легкосплавные 18-дюймовые диски нового дизайна «Танами» подчеркнут брутальность вашего автомобиля, а эксклюзивный цвет «серый титан» выделит ваш УАЗ в потоке других автомобилей.
Если вы придерживаетесь классических взглядов и для вас покоритель бездорожья должен быть только с механической коробкой передач, ловите специальные цены на настоящие внедорожники в ТЕХИНКОМ:
- УАЗ Патриот от 660 538 руб.
- УАЗ Пикап от 646 542 руб.
- УАЗ Хантер от 742 000 руб.
- УАЗ Профи от 634 228 руб.
- Коммерческий ряд от 574 845 руб.
ТЕХИНКОМ учитывает ваши потребности и подберет УАЗ, который нужен именно вам! До 30 сентября успейте приобрести автомобиль на особых условиях.
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Выбирайте ближайший к вам дилерский центр:
ТЕХИНКОМ – Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3)
ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8)
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