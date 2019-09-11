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Дилер-клуб   11 сентября 2019   

Черная пятница, 13 в Автоцентре Mazda на Таганке. Будет страшно… выгодно

Считается, что пятница, 13 – день неудач, но мы в Автоцентре Mazda на Таганке собираемся развеять этот миф. И приглашаем Вас 13 сентября на Черную пятницу, которая состоится в нашем дилерском центре Mazda 

 

Вас будут ждать 43 автомобиля Mazda на особых условиях! 

Узнайте свою цену  

 

Почему выбирают нас? 

  • Официальный дилер Mazda 
  • Гарантия 3 года 
  • Все комплектации в наличии 
  • Кредитование 
  • Рыночные условия по обмену авто 
  • Программа лояльных клиентов 

 

Есть предложение от другого дилера? Не торопитесь, мы предложим автомобиль на Ваших условиях. 

Получить выгоду 



 

Ждем Вас 13 сентября в нашем дилерском центре, расположенным по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, 34, к.7  

Приходите, будет страшно… выгодно! 

 

Остались вопросы? Позвоните нам по телефону +7 (495) 126-42-78, наши менеджеры с удовольствием ответят на все Ваши вопросы. 

 

Ваш Автоцентр на Таганке – MAZDA в сердце Москвы. 

 


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