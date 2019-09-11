Черная пятница, 13 в Автоцентре Mazda на Таганке. Будет страшно… выгодно

Считается, что пятница, 13 – день неудач, но мы в Автоцентре Mazda на Таганке собираемся развеять этот миф. И приглашаем Вас 13 сентября на Черную пятницу, которая состоится в нашем дилерском центре Mazda.
Вас будут ждать 43 автомобиля Mazda на особых условиях!
Почему выбирают нас?
- Официальный дилер Mazda
- Гарантия 3 года
- Все комплектации в наличии
- Кредитование
- Рыночные условия по обмену авто
- Программа лояльных клиентов
Есть предложение от другого дилера? Не торопитесь, мы предложим автомобиль на Ваших условиях.
Ждем Вас 13 сентября в нашем дилерском центре, расположенным по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, 34, к.7.
Приходите, будет страшно… выгодно!
Остались вопросы? Позвоните нам по телефону +7 (495) 126-42-78, наши менеджеры с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.
Ваш Автоцентр на Таганке – MAZDA в сердце Москвы.