Черная пятница, 13 в Автоцентре Mazda на Таганке. Будет страшно… выгодно

Считается, что пятница, 13 – день неудач, но мы в Автоцентре Mazda на Таганке собираемся развеять этот миф. И приглашаем Вас 13 сентября на Черную пятницу, которая состоится в нашем дилерском центре Mazda.

Вас будут ждать 43 автомобиля Mazda на особых условиях!

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Почему выбирают нас?

Официальный дилер Mazda

Гарантия 3 года

Все комплектации в наличии

Кредитование

Рыночные условия по обмену авто

Программа лояльных клиентов

Есть предложение от другого дилера? Не торопитесь, мы предложим автомобиль на Ваших условиях.

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Ждем Вас 13 сентября в нашем дилерском центре, расположенным по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, 34, к.7.

Приходите, будет страшно… выгодно!

Остались вопросы? Позвоните нам по телефону +7 (495) 126-42-78, наши менеджеры с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.

Ваш Автоцентр на Таганке – MAZDA в сердце Москвы.