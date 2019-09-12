Мы выпустили уже 75 000 NISSAN TERRANO. Следующий – ваш

Уже совсем скоро нас ждет знаковое событие, в сентябре в России будет выпущен 75 000-й внедорожник Nissan Terrano. Этот надежный полноприводный автомобиль сумел заслужить любовь многих автолюбителей по всему миру.

Nissan Terrano не только надежен и вынослив, но и обладает неповторимым стилем. Ему присущи характерные черты внедорожников Nissan: хромированная решетка радиатора, окрашенный в цвет кузова передний бампер, специальные дуги для крепления груза на крыше. Его мускулистые линии и смелый облик красноречиво свидетельствуют о вашей готовности к приключениям в дороге и способности справиться с любыми препятствиями на вашем пути.

Созданный для бездорожья, Nissan Terrano с легкостью справляется с поездками по узким улочкам и пробкам. Высокая посадка водителя, отличные динамические характеристики, круиз-контроль с ограничителем скорости, камера заднего вида, система ЭРА-Глонасс — он готов к любым вызовам мегаполиса. Не менее уверенно внедорожник справится и с грунтовой дорогой. Клиренс 210 мм позволит без труда преодолеть даже серьезные дорожные препятствия. Интеллектуальный полный привод All Mode 4×4-i обеспечит идеальную управляемость на мокрой, скользкой, заснеженной дороге и поможет выбраться из песка или грязи. Вы мечтали о полной свободе передвижения? С Terrano ваши желания воплотятся в жизнь!

Станьте владельцем автомобиля, задающего новые стандарты технологичности, стиля и комфорта! Вам будет достаточно нескольких минут за рулем — и другие модели перестанут вас интересовать: приезжайте на тест-драйв в наши автоцентры NISSAN на Таганке и в Люблино, чтобы в этом убедиться!

До конца сентября в наших дилерских центрах вас ждет выгода до 160 000 рублей при покупке нового Nissan Terrano. А как официальный дилер, мы предложим выгодные условия кредитования – 3% на 3 года* по программе «Простые числа» или от 4 000 рублей в месяц** по программе «Простые правила».

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ул. Марксистская, д. 34, корп. 7

ул. Ставропольская, дом 41

*Услуги кредитования по программе Nissan Finance осуществляются АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170 от 16.12.2014 г.). Действительно для приобретения физлицами автомобиля Nissan Terrano 2018 и 2019 г.в. и рассчитано из следующих условий: аванс от 70% цены автомобиля; сумма кредита: от 100 000 руб.; валюта – рубль РФ; срок кредита: 3 года; процентная ставка: 3% годовых; возврат кредита – ежемесячные (аннуитетные) платежи; обеспечение возврата кредита – залог приобретаемого автомобиля; оплата страховых премий в кредит: по договору страхования от Н/С и болезней с ООО «СК КАРДИФ» (лицензии ЦБ РФ CИ № 4104 и СЛ № 4104, выданы 18.07.2018) и договору страхования КАСКО по любой программе «Ниссан Страхование» сроком на 1 год. Действительно для клиентов – участников программы «В кругу Nissan» (подробности программы – на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan) до 30.09.2019. Подробности www.nissan.ru Не является публичной офертой.

** Кредитор – АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170 от 16.12.2014 г.). Валюта – рубли РФ. Указанный ежемесячный платеж рассчитан, исходя из рекомендованной автопроизводителем цены автомобиля 891000 рублей на новые автомобили Nissan Terrano 2019 г.в. Первоначальный взнос – 579150 р., срок кредита 4 года, ставка в кредитном договоре 7% годовых. Сумма кредита – 360331 р., сумма последнего платежа ― 30% стоимости автомобиля. Оплата страховой премии по следующим договорам В КРЕДИТ: по договору страхования от Н/С и болезней с ООО «СК КАРДИФ» (лицензии ЦБ РФ CИ № 4104 и СЛ № 4104, выданы 18.07.2018) и договору страхования КАСКО программе «Доступное КАСКО» сроком на 1 год. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Не является публичной офертой и действительно для клиентов – участников программы «В кругу Nissan» (подробности программы – на https://www.nissan.ru/ownership/vkrugunissan.html). Действует до 30.09.2019. Количество автомобилей ограничено. Подробности на www.nissan.ru.