21 сентября 2019г. уДАЧНЫЙ OFF ROAD в АВИЛОН Volkswagen! 

Друзья!

Дачный сезон близится к завершению, но летнее настроение и летняя погода не покидают нас.

Компания АВИЛОН официальный дилер Volkswagen приглашает вас на дачную вечеринку в центре мегаполиса, которая станет достойным украшением этого сезона! Не нужно стоять в пробках, полоть грядки или косить траву, главное – отдыхайте. Отдыхайте всей семьей с удовольствием и в удовольствие!

А теперь самое интересное.

Мы уже привыкли к тому, что digital прочно обосновался в нашей жизни, это уже естественная среда обитания, наш ежедневный инструмент для бизнеса, общения, развлечений. Мы готовы представить вам линейку автомобилей, которые по своим техническим, digital, эргономическим качествам полностью соответствуют запросам современной жизни. Поэтому главное событие сезона – большой тест-драйв линейки внедорожников Volkswagen: Tiguan, Touareg, Teramont. Для вас подготовлены разнообразные маршруты: городские трассы, бездорожье и даже VR тест.







Но и это еще не всё: для вас «Lounge on the grass», кулинарная школа под руководством телевизионного кулинара Михаила Плотникова, мастер—классы по живописи и карвингу, бахчевой развал, экскурсия в сервисную зону, конкурсы и подарки...

А главное – лучшие предложения сезона на автомобили, аксессуары и весь ряд услуг нашего дилерского центра! Приходите всей семьей, будет интересно, весело и очень вкусно!

Итак, 21 сентября с 12:00 до 17:00 – самый уДачный weekend!

Ждем вас по адресу: Волгоградский пр-т, д.41, стр.2