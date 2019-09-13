Porsche Cayenne тренирует каждый мускул. Особенно сердце.

От 4 870 000 р.* Мир вокруг изменится.

Бескомпромиссный в дизайне. Эволюционный в технических решениях.

Он готов к самым смелым задачам.

Он способен на сильные поступки.

45 градусные подъемы или полуметровые впадины — ему все по плечу.

Достигать новых вершин и двигаться к своим целям проще за рулем нового Porsche Cayenne.

До 31 октября 2019 г. в Порше Центр Москва.







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Порше Центр Москва – единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьезный аргумент, чтобы приобрести свой Porsche именно здесь.

Ждем вас по адресу:

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10

www.porsche-moscow.ru

* Расчет произведен на Porsche Cayenne 2019 г. исходя из стоимости автомобиля 4 999 0000. вкл. НДС, по специальной программе кредитования Porsche Financial Services. Первоначальный взнос 20%, ставка по кредиту 15,4% в ООО «Сетелем Банк». Кредит с условием предоставления справки о доходах сроком на 36 месяцев. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Валюта кредитования – российские рубли. Обязательное оформление полиса КАСКО и ОСАГО. Минимальная сумма кредита 50000 рублей, максимальная – 12 млн рублей у ООО «Русфинанс Банк» и 16 млн рублей у ООО «Сетелем Банк». В случае несвоевременной уплаты процентов и возврата кредита с заемщика взимается 0,1% от суммы неуплаченных в срок процентов и части непогашенной ссудной задолженности за каждый день просрочки. При погашении кредита через иные кредитные организации, платежные системы, Почту России взимается комиссия за перевод средств. Указанные условия кредитования предусматривают заключение договора страхования КАСКО по программе Porsche Insurance (Porsche страхование) сроком на 1 год со СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2168), ПАО СК «Росгосстрах» (лицензия Банка России СЛ № 0001, СИ № 0001 от 23.05.2016) или с ОАО «АльфаСтрахование» (Лицензия Банка России № 2239 от 13.01.2016 г. без ограничения срока действия, www.alfastrah.ru). Кредиты по программам Porsche Financial Services (Финансовые услуги Porsche) в России предоставляются банками-партнерами: ООО «Русфинанс Банк» (генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013) и ООО «Сетелем Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2168). Информация об условиях кредитования предоставлена ООО «Русфинанс Банк» и ООО «Сетелем Банк». Предложение действует до 31 октября 2019 года на ограниченное количество автомобилей. Предложение не являются публичной офертой по смыслу Гражданского Кодекса РФ.