LADA XRAY Cross AT. Автоматизируй это!

Казалось бы, нытикам, вечно перемывающим косточки автомобилям LADA, пора бы уже успокоиться. Но память поколений живёт не только в полёте Гагарина, но и в былых потребительских свойствах продукции Волжского автозавода. Поэтому сегодня ребята из Тольятти какими-то сверхчеловеческими усилиями пытаются сломать крепость косности мышления и совковости подходов, которую много лет возводили их предки. И появление Lada XRAY Cross с автоматической трансмиссией – ещё один ощутимый удар по тяжёлому наследию прошлого. Впрочем, нытики не унимаются. И мы тоже

Если выполнять работу с удовольствием и некоторой долей радости, то даже сортируя брюкву можно добиться выдающихся результатов. А уж при создании новых автомобилей нужно по-настоящему кайфовать от процесса, иначе у вас всегда будет получаться какая-нибудь «Махиндра». Не так давно на АВТОВАЗе осознали, что настроение создателей продукта, мистическим образом передаётся покупателям и с помощью одного богатого автомобильного альянса, занялись созданием нового, позитивного имиджа марки. Причём, дело не только в Стиве Маттине впервые за время существования завода, создавшего интересный дизайнерский стиль. Дело в том, что Земля налетела на небесную ось и у марки появились маркетологи смекнувшие, что искренняя любовь с Renault-Nissan может приносить неплохой доход. Так в модельном ряду LADA появились иногда чуть перелицованные, а иногда и полностью переработанные «французы». Так родился компактный хетчбек XRAY, технически и ментально недалеко ушедший от своего донора Renault Sandero, но при этом лихо оттяпавший 5% сегмента «В» нашего рынка.

Собственно, XRAY Cross – логическое продолжение этой модели, рождённое повальной модой на псевдокроссоверы, большинство из которых не отличаются от базовой модели ничем, кроме пластиковой бутафории. Здесь, вероятно, нужно снова вспомнить про удовольствие от работы и брюкву, иначе каким образом переднеприводный вседорожник из Тольятти сумел обойти своего родственника. Трудно сказать на фоне какого метеоявления маркетологи завода тянули с выпуском версии с автоматической трансмиссией, ведь даже у обычного XRAY есть пусть не традиционная АКП, но робот. Одно из предположений: кроссовер нужно было довести до ума в плане матчасти, а заодно посмотреть, как на него отреагируют широкие народные массы и менее широкие массы журналистов.

А отреагировали эти группы, надо сказать, весьма восторженно, единогласно признав XRAY Cross, едва ли не самым удачным автомобилем Волжского завода. Так сказать, по совокупности качеств. Но тут же возник вопрос: господа, а при всех преимуществах машины, нам так и придётся выжимать сцепление до прилёта инопланетян? На это ВАЗовцы смущённо отводили глаза и обещали, что когда-нибудь чудо случится. И действительно, какие только коробки передач не примеряли на Cross, за прошедшее время — от известного робота АМТ, до четырёхдиапазонного автомата от Granta. Но действительность оказалась совсем иной. На машину поставили вариатор Jatco, с гидротрансформатором и двухступенчатым планетарным редуктором. Опять же, трансмиссия эта лежала совсем рядом, у партнёров по альянсу и её нужно было всего лишь взять и адаптировать. Правда агрегатировать коробку удалось только с мотором 1.6, мощностью 113 л.с. (наши шпионы утверждают, что диапазон крутящего момента, на который рассчитана коробка маловат). Да, мотору 1.8 автомат по-прежнему не положен и о перспективах его появления представители завода ничего не говорят, предлагая любопытствующим попить бесплатного сока.

В уже переработанную для кроссовера конструкцию внесли дополнительные изменения (эх, нам бы столько денег): изменили систему выпуска, приводы передних колёс и детали подвески, улучшили шумоизоляцию. Специально для хипстеров, внедрили в мультимедийную систему протоколы работы со смартфонами двух известных платформ. Правда, на качестве звучания самой системы это никак не отразилось – оно как и прежде категорически бедное.

Новая коробка передач потребовала некоторых изменений в системе управления тягой: с панели приборов исчезла шайба вариантов режимов движения, которая позволяла выбирать степень вмешательства электроники, в зависимости от типа покрытия. Что это значит? Например, что Cross AT, в отличие от версии с МКП, не готовили к схваткам с суровой природой. Пойманный нами инженер, с такой формулировкой был не согласен, пообещав вполне вменяемую проходимость в рамках концепции и при наличии единственно возможного для модели типа шин (215/50 R17) с дорожным рисунком протектора.

Но первое, за что стоило и стоить хвалить XRAY Cross – подвеска, создающая впечатление всеядной, пусть и несколько шумноватой. Степи Казахстана, рытвины в полях Смоленской области и московские ремонты лишь утвердили испытателей в правильности этого тезиса. Второе – автомобиль хорошо рулится. И для своего сегмента, и для российского бренда. За что инженерам отдельная благодарность и почётный диплом.

Ну а самое важное – трансмиссия.

Про амбиции лётчика малой авиации лучше сразу забыть — тяговые возможности мотора весьма скромны. В городе сочетание двигателя с вариатором справляется с выполнением своих функций: коробка имитирует переключения, а мотор задорно жужжит. Но если понадобится резкое ускорение, то вариатору придётся помочь, переключившись в ручной режим, и скинув пару «передач». Особенно явно эта необходимость ощущается на двухполосных дорогах, когда плетущийся впереди панелевоз начинает бесить.

Ещё мы пытались прицепиться к комфорту в дальних поездках, но потом наш пыл угас. На Cross вполне можно ехать долго, даже зимой, потому что у него есть подогрев всего, климат контроль и даже датчик дождя. Но этот звук из аудосистемы…

Как обычно пишут умудрённые опытом гении клавиатуры, пора подводить итоги.

LADA сделала ещё один серьёзный шаг по превращению в полноценную европейскую компанию, которой ценен покупатель и создание XRAY Cross AT это подтверждает.

Сам автомобиль недостатков не лишён, но все они лежат в плоскости вкусовщины: кому-то, в очередной раз будет сниться ночами пластик в обивке, а кому-то хлипкие кнопки стеклоподъёмников. Но если откинуть традиционную журналистскую спесь, то продукт получился очень неплохим и создаётся впечатление, что он промежуточный, и в Тольятти уже давно думают, какую автоматическую трансмиссию засунуть в версию 1.8, хотя, как мы уже говорили, советуют пока пить сок.







Технические характеристики LADA XRAY Cross AT

Длина/ширина/высота 4171/1983/1645 мм

Колея пер./задн. 1530/1546 мм

Колёсная база 2 592 мм

Объём багажника 361/1514 л

Снаряжённая масса 1 295 кг

Полная масса 1 605 кг

Трансмиссия Вариатор

Тип привода Передний

Тип двигателя Бензин R4

Объём двигателя 1 598 см3

Мощность 113 л.с.

Крутящий момент 152 Нм

Передняя подвеска Независимая

Задняя подвеска Полунезависимая

Тормоза пер./задн. Дисковые/дисковые

Размерность шин 215/50 R17

Максимальная скорость 162 км/ч

Разгон до 100 км/ч 12,3 сек

Стоимость от 846 900 рублей

Текст Максим Ракитин