Mitsubishi XPANDER. Сначала Вьетнам, а когда к нам?

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) объявила о планах начать производство кроссвэна XPANDER на своей производственной площадке во Вьетнаме и провела в тот же день в городе Хошимин церемонию в честь 25-летия открытия представительства Mitsubishi Motors во Вьетнаме (MMV).

Компания MMV в настоящее время вовлечена в цепь производства модели Outlander и планирует расширить свои мощности в связи с началом производства XPANDER. Продажи XPANDER растут по всей Юго-Восточной Азии с осени 2017 года, момента запуска производства и продаж в Индонезии. Во Вьетнаме XPANDER появился в октябре 2018 года и с учетом этого, уже в течение 2018 финансового года MMV продал в общей сложности 14 000 единиц, таким образом удвоив свои продажи по сравнению с предыдущим годом. В текущем финансовом году продажи кроссвэна остаются по-прежнему значительными для местного рынка.







Кроссвэн Mitsubishi XPANDER – это новое слово в категории MPV, вместительный и удобный семиместный универсал с просторным багажным отделением. Он совмещает привлекательный дизайн и удобный салон с надежностью и повышенной проходимостью, характерными для автомобилей Mitsubishi.

XPANDER был разработан специально для нужд быстрорастущего индонезийского рынка, где MPV являются очень востребованной категорией, но всего за два года стал необычайно популярен по всему региону.