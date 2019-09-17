Oris Big Crown ProPilot X Calibre 115. Видеть, как идёт время

Часовщики Oris при подготовке модели Big Crown ProPilot X Calibre 115 взяли за основу мануфактурный Калибр 110 и изготовили из него полностью скелетонированный механизм Oris. Традиционно искусство скелетонирования считается возможностью показать все таланты часовщика, но в этом механизме проявляется куда большее честолюбие. Он должен заново познакомить людей с тем, как всё работает.

Часы Big Crown ProPilot X Calibre 115 обнажают свою внутреннюю структуру. Ничего не остаётся спрятанным. Даже заводной барабан механизма, установленный в положении «12 часов», скелетонирован, так что вы сможете увидеть удлинённую ходовую пружину. При заводе часов при помощи заводной головки можно наблюдать, как пружина скручивается всё плотнее и плотнее, до тех пор, пока часы не будут полностью заведены и готовы беспрерывно функционировать в течение 10 дней.







Калибр 115 – часовой механизм с ручным заводом, управление которым осуществляется единственной заводной головкой часов. В полностью заведённом состоянии механизм обладает 10-дневным запасом хода, тогда как большинство механических часов способны идти лишь в течение примерно двух дней. Выдающийся 240-часовой запас хода обеспечивается ходовой пружиной, свёрнутой внутри единственного заводного барабана увеличенного диаметра – его можно видеть около 12-часового маркера циферблата. Уровень запаса хода показывает разработанный и запатентованный Oris нелинейный указатель запаса хода, установленный в положении «3 часа». Он показывает оставшийся запас хода механизма тем точнее, чем ближе время, когда потребуется снова завести механизм.