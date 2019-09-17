Subafest 2019. Уже в эту субботу!

21 сентября 2019 года в Москве на стадионе «Открытие Арена» пройдёт юбилейный десятый фестиваль Subafest – основное событие в жизни не только поклонников марки Subaru, но и всех любителей автомобилей в нашей стране. Автомобили Subaru давно стали воплощением инженерного гения и спортивных побед. Subaru – это уникальное сочетание характера и функциональности.

Десять лет назад Subafest начинался c небольшого мероприятия одного из фан-клубов Subaru. Тогда в мае 2009 года самые активные участники клуба STI Club решили провести тест-драйв всех модификаций Subaru Impreza. Со временем эта встреча узкого круга поклонников марки превратилась в мероприятие общероссийского масштаба, которое за десять лет посетили более 32 000 человек.

Формат фестиваля понравился не только россиянам. Подобные мероприятия теперь проходят во многих странах мира, объединяя каждого, кто не мыслит своей жизни без автомобилей Subaru.

Каждый год Subafest по-своему уникален и неповторим. Так в 2015 году участники установили мировой рекорд, собрав в едином параде 549 автомобилей Subaru. Тогда был побит рекорд американского клуба 2013 года, которому удалось собрать 371 автомобиль. Гости мероприятия видели проезд Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости и вместе боролись с загрязнением окружающей среды. Всегда есть место и для романтики – на фестиваль приезжали субаристы—молодожёны, а однажды молодой человек сделал девушке предложение стать его женой.

В прошлом году на фестивале отмечали 60-летний юбилей выпуска первого серийного автомобиля Subaru 360. Полностью оригинальный автомобиль, который принадлежит известному гонщику Сергею Успенскому, является самым возрастным и почётным экспонатом всех наших фестивалей.

Нынешний фестиваль станет самым масштабным по числу посетителей и участников, а также самым ярким и запоминающимся.







Экспозиция будет поделена на тематические зоны, каждая из которых посвящена нашим моделям. На специально оборудованной площадке каждый желающий на своем опыте сможет убедиться в преимуществах наших кроссоверов, оснащенных системой симметричного полного привода и увидеть в работе систему помощи водителю EyeSight.

Гостей фестиваля ждут не только автомобили, но и активности, разработке которых мы уделили очень много внимания: флешмоб, розыгрыш поездки в Японию, цифровые аттракционы, творческие мастер-классы, интерактивная экспозиция инженерного потенциала Subaru, арт-фото площадки, зажигательный концерт и, конечно же, фудкорт.

Маленькие посетители останутся в восторге от специально подготовленной для них программы, ведь наш фестиваль – прежде всего семейный праздник.

Итак, 21 сентября мы ждём вас на стадионе «Открытие Арена» (станция метро «Спартак»).

Открытие в 11:00.



Вход свободный.