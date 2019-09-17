Volkswagen Tiguan Winter Edition. Не замёрзнем!

Volkswagen представляет новую версию Tiguan, в которой обогревается всё, что можно.

Уже в базовое оснащение версии Winter Edition входят: боковые зеркала с электрорегулировкой,электрообогревом и электроприводом складывания, подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса, электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, форсунки стеклоомывателей с электрообогревом, система помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями.



Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом. Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом.

Стоит всё это великолепие от 1 559 000, за переднеприводную версию с МКП.