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Новости   18 сентября 2019   

Электрокроссовер Mitsubishi. Бастионы сдаются!

На Токийском автосалоне 2019 года, Mitsubishi представит концепт нового компактного кроссовераэлектрический гибрид с возможностью подзарядки (PHEV).  

 Воплощая ценности слогана марки «“Drive your Ambition«, новый компактный электрический концепт-кар SUV объединит опыт и технологии компании по электрификации и созданию полного привода. 

  В рамках концепции “электрические кроссоверы, которые обеспечивают непревзойденное удовольствие от вождения и уверенность на любых дорогах при свете и ветре”, MMC предложит новую ценностную формулу, которая объединит преимущества SUV, PHEV и 4WD: автомобиль будет иметь уменьшенную массу гибридной трансмиссии EV (PHEV), а также электрическую систему полного привода. 



 Mitsubishi представит новый опыт вождения, который подарит электрический кроссовер — уверенность и безопасность в повседневных поездках по городу с возможностью независимо от уровня мастерства водителя уверенно справляться и с управлением по сложным дорожным покрытиям за пределами городской среды 

 


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