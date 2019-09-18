Geely Atlas. Батька взял и попросил

Китайский кроссовер наносит удар по «русскому Прадо» История выхода китайских автомобилей на наш рынок полна неподдельного трагизма. Сервисные книжки первых машин, слепленных в стране с миллиардным населением, были воистину драматичны. Замену кардана, рулевых тяг и амортизаторов там предлагалось совершать уже на третьем ТО. В принципе, дело благородное, почему бы и нет, но учитывая, что кузов ранних китайских поделок сгнивал гораздо раньше, забота о ходовой части выглядела, как говорят психотерапевты, гиперопекой.

Беседы с профессионалом

Первые покупатели китайских машин в России были сродни американцам на Луне. Они совершали массу открытий. Открылся, помню, даже клуб любителей китайских внедорожников и его первый председатель был вынужден довольно быстро просить товарищей из Поднебесной полностью заменить его одряхлевший за несколько дней после покупки тарантас.

Один из моих первых тест-драйвов некоего бренда из Китая, который уже благополучно исчез, закончился немой сценой, как у Гоголя. Из-за неисправного датчика топлива я встал прямо на перекрестке с пустым баком. Когда друзья подвезли мне канистру с бензином, поехать я все равно не смог, потому что заклинило задние тормоза. Мой звонок дилеру, мол, что за ерунда с колодками, закончился настоящим спектаклем. Менеджер на том конце провода видимо имел порядочную практику общения с водителями, застрявшими посреди дороги. Он спросил: «Небось, ручником пользовались?». Вы чуете, какой профессионал! Любой ответ на этот вопрос загонял меня в тупик и делал либо виноватым, либо лгуном. Вот такого бы парня от нас на переговоры с геополитическими противниками.

Такая же котовасия творилась с силовыми установками из Поднебесной. Чтобы держать конкурентную цену, китайцы даже на тяжелые внедорожники ставили такие слабые моторы, что они еле тянули в горку. В снегу приходилось страшным образом перегазовывать. Запах паленого сцепления с тех оффроудных тест-драйвов до сих пор стоит у меня в носу.

Помню и замечательную рекламу одного из китайских брендов. Она звучала примерно так: «пять тысяч километров без всяких проблем». Понятное дело, речь шла о пробеге по диким лесам Забайкалья, где золото роют в горах, и где бродяга судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах. Однако звучало все-равно комически.

Из Швеции в Белоруссию через Китай

Но потом случилось неожиданное. Geely купила Volvo. Я, признаться, до сих пор не пойму, каким образом продавая полный хлам, можно было накопить на покупку европейского бренда? Вот, например, АвтоВАЗ торговал ветошью, так и сидит до сих пор без денег. Видать у китайцев отношения с богами несколько лучше. Других версий у меня нет.

Как бы то ни было, а у шведов забрали все самое лучшее, взамен насыпав несколько пачек долларов. После произошло еще более странное: Geely взяла и построила завод в Белоруссии. Что за необычное место для автопроизводителя? Ежу понятно, что основной объем продукции придется везти в Россию. Зачем уходить так далеко от основного рынка сбыта?

Чтобы ответить на эти вопросы, дважды презрев страх (первый — сесть на самолет, второй — за руль китайца), я выдвинулся в край, где правит Батька, и хороший картофель ценится дороже копченой осетрины. Вместе с группой журналистов нас повезли посмотреть на сборку Geely. Обратный путь в Москву предстояло проделать на Atlas.







Опыт подглядывания

Разве можно сделать хоть какие-то выводы, после осмотра сборочного предприятия? Сегодня ведь все заводы одинаковые. Как под копирку. Времена, когда можно было часами рассказывать о посещении цехов прошли уже десять лет назад. Я был почти на всех старых российских предприятиях, и они конечно производили фееричное впечатление на неподготовленного человека. Так раньше в главном цехе АвтоВАЗа под ногами был такой слой масла, смешанного с копотью, что впору было одевать резиновые сапоги. Масло капало из моторов, а копоть вырывалась хлопьями из труб дизельных погрузчиков, которые так дерзко шныряли по цеху, что приходилось уворачиваться. Добавьте к этому полутьму из-за недостатка световых приборов, жуткие запахи и получите ад на Земле.

Зато, привыкнув к инфернальной картине постсоветского запустения, можно было найти массу интересных подробностей. Так однажды на Заволжском Моторном Заводе я добрался до таблицы с данными по браку. Таблица была разбита по дням и в один из них значилось, что выпущено сто моторов, из них забраковано 30. Видимо речь шла о совсем уж откровенном хламе. Оставшийся шлак каким-то образом продавали. Сейчас, конечно, все сильно изменилось.

Опыт заглядывания в секретные места пригодился мне и во время визитов на заводы мировых концернов. Так на предприятии одного корейского бренда в ЕС, я услышал, что рядом в закутке есть место отдыха для рабочих. Я успел оторваться от группы и включил компьютер, который в зоне отдыха стоял. Никогда не думал, что порнуха расслабляет. По-моему, только усиливает напряжение… но рабочим виднее.

Посмотри на Youtube

В этот раз в Белоруссии я был полон надежды тоже чего-нибудь накопать. Однако сенсаций не было. Завод чистенький, приятный, работает по японской системе, выпускает Atlas, сконструированный по шведским лекалам. В общем, полная идиллия. Знаете почему? Откройте Youtube и посмотрите ролики, где Лукашенко приезжает с инспекцией на местные предприятия. Вопросы сразу отпадут. Этот человек умеет объяснять людям, как надо работать.

Мы ходили по цехам, где ни одной пылинки на полу и все оборудование от мировых брендов, и я задал менеджеру вопрос: почему предприятие построили именно в Белоруссии? Он отвечал прямо: «Однажды Александр Григорьевич встретился с Си Дзин Пином и попросил его построить здесь завод. Товарищ Си не отказал». Вот так нужно решать вопросы на евразийских просторах. А то маркетинг, целесообразность, кредиты МВФ, фондовая биржа… бурда это все.

Яндекс влез глубоко

После экскурсии мы сели за руль Atlas и поехали в Москву. Это оказался первый китайский автомобиль в моей жизни, который не заставлял дрожать от страха после 110 км/ч. Под капотом 1,8-литровый турбированный мотор. Полный привод, коробка автомат. В сервисной книжке гарантия сроком 5 лет или 150 000 км пробега. Бортовой компьютер оснащен 4G интернетом от МТС. В мультимедийной системе камера кругового обзора на 360 градусов.

Как пользователю сервисов Яндекса, мне было приятно увидеть, что в мультимедиа автомобиля внедрен «Яндекс.Авто». При этом китайцы позволили нашему цифровому лидеру глубоко влезть в мозги своего кроссовера. В результате с помощью приложения можно даже открывать двери, заводить мотор и еще много другое, что мы не успели попробовать. Цена этого боголепия в максимальной комплектации — 1 679 990 рублей. Начальные версии на полмиллиона дешевле. Я бы сказал, что китаец ценник отрабатывает.

Вместо «поиска своей идентичности» китайцы вложились в качество деталей и безопасность конструкции. Возможно впервые за всю историю это им удалось. Теперь этот кроссовер из Поднебесной едет в бочину так называемого «русского Прадо», который обещают сделать на берегах Волги за 1.500 тыс рублей. Ох, уж эти сонные тетери из Ульяновска. Они давно могли сделать то, что провернули китайцы. Была масса времени. А сегодня, чтобы конкурировать с Atlas, придется вертеться ужом на сковородке и снижать цену, потому что предложить лучше комплектацию чем у Geely они вряд ли смогут.

Текст Дмитрий Леонтьев