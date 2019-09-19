Subaru Outback Black Line. Чёрный нынче в моде

21 сентября 2019 года в рамках юбилейного фестиваля Subafest 2019 Subaru представит новую версию кроссовера Outback, которая назвается Black Line. От уже известной модели автомобиль отличается оригинальными элементами отделки в экстерьере и интерьере.

Если говорить о внешности, то здесь стоит отметить колёсные диски, рейлинги на крыше, решётку радиатора и окантовку противотуманных фар. Все эти элементы выполнены в чёрном цвете.

В салоне появился логотип на подголовниках с указанием спецверсии и комплект текстильных ковриков с вышивкой. Кроме этого, Subaru Outback Black Line оснащается аудиосистемой Harman JBL с десятью динамиками, а в камеру заднего вида добавлен омыватель. Автомобиль построен на базе максимальной комплектации Premium ES и доступен с бензиновыми горизонтально-оппозитными моторами объёмом 2.5 и 3.6 литра.







Цветов кузова у версии Black Line будет два: «Белый перламутр» (Chrystal White Pearl) и, конечно же, «Чёрный металлик» (Chrystal Black Silica).

Продажи специальной версии стартуют 15 октября, а предварительный приём заказов начнётся уже 21 сентября на фестивале Subafest 2019 и во всех дилерских центрах.

В зависимости от объёма двигателя — 2.5 или 3.6 л. — цена версии составит 3 159 900 и 3 669 900 рублей соответственно.