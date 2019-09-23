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Дилер-клуб   23 сентября 2019   

Автоцентр на Таганке и в Люблино – ваш выгодный сервис Nissan 

Кузовной ремонт автомобилей является одной из важнейших составляющих сервиса, и мастера Автоцентра на Таганке и в Люблино справляются с работой превосходно. Мы устраним локальные дефекты, выправим вмятины, заменим сильно поврежденные детали, восстановим геометрию кузова и выполним покраску автомобиля. Наша компания является сертифицированным сервисным центром Nissan и строго следует корпоративным стандартам, поэтому качество кузовного ремонта всегда на высоте. Ваш автомобиль будет выглядеть как новый, и вы снова сможете наслаждаться его эффектным дизайном и уникальными стилевыми решениями. 

 

Только в сентябре мы идем на беспрецедентные условия для своих клиентов! 

Всех, кто приедет на кузовной ремонт в сентябре, ждет выгода в 50%.  

 

Что значит выгода 50%? 

  • Это значит, что в среднем вы сможете покрасить одну деталь всего за 6 500 рублей. 
  • Это значит, что не надо ехать в гаражи и независимые СТО, где каждый рискует получить на выходе сомнительное качество ремонта и покраски. 
  • Это значит, что у вас будет превосходно отремонтированный и/или окрашенный автомобиль и гарантия официального дилера. 

 

Подробную информацию о сервисном предложении уточняйте по телефону: + 7 495 154 14 77 

Запланировать визит на сервис 

 

Автоцентр на Таганке и в Люблино 



Официальный дилер NISSAN 

Наши автоцентры: 

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7 

ул. Ставропольская, дом 41 

 

 

* Сроки действия предложения до 30.09.2019 г. 

Стоимость указана за покраску с учетом снятия/установки и материалов без учета возможного ремонта. 

 


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