Автоцентр на Таганке и в Люблино – ваш выгодный сервис Nissan 

Кузовной ремонт автомобилей является одной из важнейших составляющих сервиса, и мастера Автоцентра на Таганке и в Люблино справляются с работой превосходно. Мы устраним локальные дефекты, выправим вмятины, заменим сильно поврежденные детали, восстановим геометрию кузова и выполним покраску автомобиля. Наша компания является сертифицированным сервисным центром Nissan и строго следует корпоративным стандартам, поэтому качество кузовного ремонта всегда на высоте. Ваш автомобиль будет выглядеть как новый, и вы снова сможете наслаждаться его эффектным дизайном и уникальными стилевыми решениями.

Только в сентябре мы идем на беспрецедентные условия для своих клиентов!

Всех, кто приедет на кузовной ремонт в сентябре, ждет выгода в 50%.

Что значит выгода 50%?

Э то значит, что в среднем вы сможете покрасить одну деталь всего за 6 500 рублей .

Это значит, что не надо ехать в гаражи и независимые СТО, где каждый рискует получить на выходе сомнительное качество ремонта и покраски .

Это значит, что у вас будет превосходно отремонтированный и/или окрашенный автомобиль и гарантия официального дилера.

Подробную информацию о сервисном предложении уточняйте по телефону: + 7 495 154 14 77

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Автоцентр на Таганке и в Люблино







Официальный дилер NISSAN

Наши автоцентры:

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7

ул. Ставропольская, дом 41

* Сроки действия предложения до 30.09.2019 г.

Стоимость указана за покраску с учетом снятия/установки и материалов без учета возможного ремонта.