Серьезный, как Audi. Нескучный, как Q3 

Новый Audi Q3 изменит ваше представление о кроссоверах. Технологичный, универсальный и вместительный. Представительный, но свободный от громоздкости «тяжелого люкса». Яркий, смелый и готовый к любым задачам.

Что выделяет новый Audi Q3? Динамичные линии и подчеркнутые формы делают Audi Q3 непохожим ни на кого. Приподнятая передняя часть кузова демонстрирует мощь, а фары Audi Matrix LED обеспечивают освещение на качественно новом уровне.

Смелый нрав нового Audi Q3 виден сразу: восемь вертикальных ламелей на решётке радиатора, симметричный световой рисунок передних фар и задних фонарей. Плечевая линия визуально соединяет осветительные приборы, а расширенные колёсные арки подчёркивают спортивный характер модели.

Динамичные обводы кузова, благодаря которым автомобиль визуально кажется шире и устойчивее, намекают на гены легендарных моделей quattro. Накладки колёсных арок, подчёркивают вседорожные возможности модели. А широкий спойлер на кромке крыши, заходящий по краям на заднее стекло, и устремлённые вперёд наклонённые задние стойки придают очертаниям кузова дополнительную динамику.

Отличная маневренность и управляемость в городе, на трассе и на просёлочной дороге — это ещё не все достоинства нового Audi Q3. Ходовая часть и подвеска этого кроссовера не пасуют перед заснеженной или испорченной непогодой загородной дорогой. Благодаря значительному дорожному просвету и увеличенной колёсной базе Audi Q3 ведёт себя достойно в любой ситуации.







Новый Audi Q3 уже доступен для заказа у официального дилерского центра Ауди Центр Север. Более подробная информация по телефону: +7 (495) 785 27 27

Audi – воплощение безупречности. У лучшего дилера России*.

Ауди Центр Север

Официальный дилер Audi

Ленинградское шоссе, д. 63Б

*По версии Audi Russia по итогам результатов работы дилерской сети Audi в 2017 и 2018 году.