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Дилер-клуб   24 сентября 2019   

Серьезный, как Audi. Нескучный, как Q3 

Новый Audi Q3 изменит ваше представление о кроссоверах. Технологичный, универсальный и вместительный. Представительный, но свободный от громоздкости «тяжелого люкса». Яркий, смелый и готовый к любым задачам. 

 

Что выделяет новый Audi Q3? Динамичные линии и подчеркнутые формы делают Audi Q3 непохожим ни на кого. Приподнятая передняя часть кузова демонстрирует мощь, а фары Audi Matrix LED обеспечивают освещение на качественно новом уровне.  

 

Смелый нрав нового Audi Q3 виден сразу: восемь вертикальных ламелей на решётке радиатора, симметричный световой рисунок передних фар и задних фонарей. Плечевая линия визуально соединяет осветительные приборы, а расширенные колёсные арки подчёркивают спортивный характер модели. 

 

 

Динамичные обводы кузова, благодаря которым автомобиль визуально кажется шире и устойчивее, намекают на гены легендарных моделей quattro. Накладки колёсных арок, подчёркивают вседорожные возможности модели. А широкий спойлер на кромке крыши, заходящий по краям на заднее стекло, и устремлённые вперёд наклонённые задние стойки придают очертаниям кузова дополнительную динамику. 

 

Отличная маневренность и управляемость в городе, на трассе и на просёлочной дороге — это ещё не все достоинства нового Audi Q3. Ходовая часть и подвеска этого кроссовера не пасуют перед заснеженной или испорченной непогодой загородной дорогой. Благодаря значительному дорожному просвету и увеличенной колёсной базе Audi Q3 ведёт себя достойно в любой ситуации. 

 



Новый Audi Q3 уже доступен для заказа у официального дилерского центра Ауди Центр Север. Более подробная информация по телефону: +7 (495) 785 27 27 

 

Audi – воплощение безупречности. У лучшего дилера России*. 

 

Ауди Центр Север 

Официальный дилер Audi 

Ленинградское шоссе, д. 63Б 

 

 

*По версии Audi Russia по итогам результатов работы дилерской сети Audi в 2017 и 2018 году. 

 


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