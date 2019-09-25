Новый BMW X6. Создан быть первым

Новый BMW X6 — воплощение вызывающей самоуверенности. Она просматривается, прежде всего, в экстремально спортивном кузове и новом выразительном языке дизайна, воплощенном в максимальной эксклюзивности и фантастических технологиях, отраженных во впечатляющей решетке радиатора BMW Iconic Glow. Все свидетельствует об абсолютном превосходстве, которое новый BMW X6 естественным образом демонстрирует в каждой поездке благодаря мощному двигателю, точно настроенной подвеске и дополнительным функциям, таким как пакет xOffroad.

Все выдает в новом BMW X6 лидера: высокая производительность 8-цилиндрового бензинового двигателя мощностью 530 л.с., исключительная точность адаптивной подвески M Professional или идеальное сочетание адаптивной пневматической подвески передней и задней осей и пакета xOffroad превращают новый BMW X6 в идеального первопроходца на любой поверхности.

Варианты оснащения BMW Individual дополнительно подчеркивают яркий облик нового BMW X6. Для этого используются эксклюзивные комбинации окраски кузова с обивкой сидений и отделкой салона высококлассной кожей.

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