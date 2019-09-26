Новые шины Dunlop. Специально для нас

На российском рынке стартовали продажи новых зимних шипованных шин премиум-класса от компании Dunlop. Модель Dunlop SP Winter ICE 03 разработана специально для легковых автомобилей, а версия Dunlop Grandtrek ICE 03 предназначена для внедорожников и кроссоверов.

Обе модели разработаны специально для рынков России и стран СНГ с учетом климатических особенностей данных регионов. В создании шин были задействованы новый Центр исследования и разработки Dunlop в Германии и конструкторско-технический центр в г. Кобе (Япония).

Новая линейка зимних шин Dunlop воплотила в себе отличные характеристики как по безопасности, так и по комфорту — обе модели обеспечивают уверенное сцепление с дорогой и отличную управляемость в любых погодных и дорожных условиях: от суровых морозов до оттепели, от льда до снежной каши. Достичь такого результата удалось благодаря использованию множества инновационных технологий:

— Направленный шип Anti-Tilt с двойными зубцами сердечника надежно фиксируется за счет уникальной формы и особого расположения внутри шины — это, в свою очередь, обеспечивает увеличенный ресурс шипа и отличные характеристики торможения на протяжении всего срока службы. Острые боковые грани шипа увеличивают поперечное сцепление при поворотах и маневрах.

— Расположение шипов в новых шинах смоделировано при помощи компьютера по специальной математической модели — это позволило снизить резонанс, вибрации и уровень шума при движении по дороге. Сочетание нового типа шипов и их посадки дало возможность увеличить количество шипов более, чем на 65% при меньшем общем весе в сравнении с шиной предыдущего поколения.

— Отличному поведению шин в оттепель способствует направленный рисунок протектора с канавками River Grooves — похожие на изгибы реки, они эффективно отводят воду и жидкую грязь из пятна контакта, препятствуя аквапланированию и улучшая сцепление на мокром покрытии.







— Уверенное поведение и улучшенная проходимость на снежной дороге обеспечивается за счет оптимизированных блоков протектора Flat VA. Блоки имеют V-образный рисунок — вместе они образуют длинные наклонные сцепные кромки, которые эффективно работают в продольном и поперечном направлении.

— При создании резиновой смеси новой линейки Dunlop SP Winter ICE 03 и Dunlop Grandtrek ICE 03 использована инновационная компьютерная технология 4D Nano Design — материал шин был смоделирован на молекулярном уровне в динамике, благодаря чему удалось достичь оптимального сочетания характеристик на снежном, ледяном и асфальтовом покрытии. Технология также позволила добиться лучшего баланса износостойкости, жесткости и эластичности.

— В новом поколении зимних шин установлен каркас, созданный по технологии EQUILIBRIUM: изгиб каркаса поддерживает радиальную форму шины при любой нагрузке, что, в свою очередь, обеспечивает постоянное пятно контакта для максимального сцепления, плавности и комфорта.

Новые шины Dunlop SP Winter ICE 03 для легковых автомобилей разработаны в 26 типоразмерах диаметра от 14 до 20 дюймов. Большой выбор доступных вариантов ширины и профиля (175-245 и 40-65 соответственно) делает возможным установку модели SP Winter ICE 03 практически на любой автомобиль. Модификация для внедорожников — Grandtrek ICE 03 — доступна в 25 типоразмерах диаметра 16-20 дюймов. Их ширина варьируется от 215 до 285, а профиль — от 40 до 65. Все шины новой линейки имеют индекс скорости Т, соответствующий максимальной скорости 190 км/ч.

Цены на модель для легковых автомобилей Dunlop SP Winter ICE 03 начинаются с отметки 3 010 рублей за шину диаметра 14 дюймов, а шина диаметра 20 дюймов обойдется покупателю в 13 140 рублей. Версия для кроссоверов и внедорожников Dunlop Grandtrek ICE 03 будет стоить от 5 330 рублей за шину диаметра 16 дюймов и от 11 636 рублей — за шину диаметра 20 дюймов.