УАЗ станет умнее!    

Ульяновский автомобильный завод начинает пилотное тестирование автомобилей с технологией Connected car. Она предполагает наличие встроенных телематических функций, онлайн-сервисов и мобильного приложения для клиентов, с помощью которого можно будет управлять новым функционалом и получать информацию от различных систем автомобиля.

Проект реализует ИТ-компания C—Cars. Это партнер предприятия СОЛЛЕРС, занимающийся разработкой и внедрением экосистемы и технологий Connected сar для производителей автотранспорта и спецтехники. Разработанные решения позволяют снизить затраты на эксплуатацию автомобилей за счет получаемых в режиме реального времени телематических данных и возможности строить на их основе предиктивную аналитику, а также предоставлять дополнительные онлайн сервисы, исходя из потребностей конкретного клиента.

Первым автомобилем под брендом УАЗ с функцией connectivity стал Патриот с автоматической коробкой передач, который принял участие в финальной части ресурсного пробега по России с 29 июля по 14 августа 2019 года. Тестовые испытания connectivity-платформы и ее функционала проходили параллельно с заключительным этапом тестирования внедорожника УАЗ Патриот с «автоматом».

Новое ИТ-решение, полностью интегрируется с внутренними системами автомобиля УАЗ. С помощью фирменного мобильного приложения владелец автомобиля сможет дистанционно запустить или заглушить двигатель, получить данные о техническом состоянии автомобиля, его местоположении, уровне топлива в баке и стиле вождения в режиме реального времени.

Телематические данные поступают на облачную платформу «Squadron», которая обеспечивает оперативную обработку и взаимодействие с информацией. С платформой легко интегрируются различные сервис- и контент-провайдеры, маркетплейсы, флит-менеджмент системы, а также системы хранения данных. Сбор и обмен данными «подключенного автомобиля» обеспечивается телекоммуникационным модулем ЭРА-ГЛОНАСС, который интегрирован в CAN-шину автомобиля.







Планируется, что серийный выпуск автомобилей УАЗ с функцией connectivity начнется в четвёртом квартале 2019 года.

Кто ещё скажет «козлик»?