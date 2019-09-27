Атлант-М Тушино. Наша оценка – пятёрка!

А мы получили пятерку! Спасибо, что цените нас, дорогие клиенты.

Каждый посетитель после визита к официальному дилеру Skoda АТЛАНТ-М ТУШИНО может оценить качество наших услуг и уровень профессионализма наших сотрудников и написать отзыв на Яндекс.Карты.

Теперь при входе в дилерский центр вас встречает наклейка с желтой звездой «Я — хорошее место». И это правда, ведь эти отзывы написали вы — наши гости!

Мы гордимся такой высокой оценкой и благодарим вас, что приняли участие в опросе.







Рады видеть вас ежедневно с 09:00 до 21:00 по адресу:

Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11

www.atlant-motors.ru