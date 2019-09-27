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Новости   27 сентября 2019   

Тотальная забота для электрического Jaguar

Компания Jaguar Land Rover Россия разработала эксклюзивное предложение для покупателей Jaguar IPACE. При покупке полностью электрического кроссовера Jaguar клиенты могут приобрести пакет услуг Total Care, гарантирующий всестороннюю заботу об автомобиле в течение 5 лет. Стоимость пакета составляет 118 500 рублей. 

Специально для покупателей Jaguar IPACE компания разработала уникальный пакет услуг, который позволит владельцам не только сократить расходы на обслуживание, но и сделать процесс владения автомобилем максимально удобным. Пакет Total Care предлагает программу обслуживания по принципу 5+5+5 и включает в себя сервисный пакет на 5 лет, пятилетнюю гарантию и программу помощи на дорогах в течение 5 лет.  

Сервисный пакет покрывает все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания в течение 5 лет с момента покупки автомобиля или до достижения пробега в 120000 км, включая стоимость запасных частей и технических жидкостей. Рекомендованный интервал обслуживания для Jaguar IPACE составляет 34 000 км или 2 года –  в зависимости от того, что наступит раньше. Таким образом,  сервисный пакет позволяет покрыть расходы в рамках трех ТО.  

Пятилетняя гарантия на Jaguar I-PACE в рамках пакета Total Care включает в себя заводскую гарантию на 3 года или 100 000 км, а также полис «Защита от поломок» от компании «Ингосстрах» на 2 дополнительных года с ограничением по пробегу в 60 000 км. Таким образом, клиент получает полную гарантию на 5 лет или 160 000 км пробега. При этом гарантия на аккумуляторную батарею Jaguar I-PACE действует в течение 8 лет или до достижения 160 000 км пробега. А гарантированная остаточная ёмкость батареи составляет не менее 70%. 



 

Приобретая Jaguar IPACE вместе с пакетом Total Care, клиент также получает доступ к программе помощи на дорогах на протяжении 5 лет, благодаря которой он всегда может рассчитывать на профессиональную консультацию по телефону и техническую помощь на дороге. При наличии неисправностей владельцу будет предложена услуга эвакуации в официальный дилерский центр Jaguar Land Rover, а также такси, проживание в гостинице и билеты домой для водителя и всех пассажиров без ограничения стоимости.  

Таким образом, все услуги, формирующие пакет Total Care, гарантируют максимально комфортную и выгодную эксплуатацию Jaguar IPACE в течение первых пяти лет после покупки. Единовременная оплата услуг, входящих в пакет, позволяет клиенту приобрести уверенность в завтрашнем дне и избежать инфляционных рисков. Благодаря высокому качеству обслуживания в любом официальном дилерском центре компании, владелец всегда может быть спокоен за техническое состояние всех деталей и компонентов автомобиля. Помимо этого, воспользовавшись предложением 5+5+5, клиент может рассчитывать на сокращение затрат на обслуживание своего IPACE до 50%, а также на сохранение максимально высокой остаточной стоимости автомобиля, благодаря отличному техническому состоянию и прозрачной сервисной истории. 

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