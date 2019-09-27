Полноприводных французов станет больше. Уже скоро

В этом году модельный ряд Группы PSA в России расширится за счет появления серийных полноприводных модификаций Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroёn SpaceTourer и Citroёn Jumpy. Автомобили будут выпускаться на заводе ПСМА Рус в Калужской области. Старт производства запланирован на Октябрь 2019 года.

Помимо системы полного привода, новые модификации автомобилей получат увеличенный до 200 мм дорожный просвет, что на 20 мм больше, чем у стандартных модификаций, металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии. Полноприводные версии Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroёn SpaceTourer и Citroёn Jumpy будут оснащаться дизельным двигателем 2.0 мощностью 150 л.с. и механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Система полного привода будет доступна для версий длиной L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм) как пассажирской, так и грузовой гаммы.

Полноприводные пассажирские Peugeot Traveller и Citroën SpaceTourer применимы для путешествий в различных географических и климатических условиях, а также для доставки персонала к месту работы в условиях дорог различного качества. Частные клиенты, использующие подобный автомобиль в семье оценят повышенный уровень безопасности и уверенного вождения в зимний период или при выездах на природу, дачу, загородных путешествиях.







Коммерческие фургоны Peugeot Expert 4х4 и Citroën Jumpy 4х4 будут доступны с двумя вариантами полной массы: 2495 кг или 3100 кг. Первая версия автомобиля не имеет никаких ограничений на въезд в грузовой каркас Москвы, вторая характеризуется большей полезной нагрузкой, необходимой в различных сферах бизнеса – строительство, инкассация, фермерство, садоводство и прочее.

Система полного привода 4×4

Версии 4х4 оснащаются трансмиссией с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось. Работающая синхронно с системами стабилизации ESC и ASR система полного привода постоянно «следит» за возможным проскальзыванием колес и мгновенно распределяет крутящий момент именно на то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорожной поверхностью. Режимы ECO и 4WD дают возможность переключиться между 2WD и 4WD режимами, что позволяет использовать систему именно там, где это нужно и экономить топливо в обычном режиме. Вес полноприводной конструкции составляет 85кг. Элементы полного привода, расположенные под днищем автомобиля, понижают центр тяжести, что положительно сказывается на курсовой устойчивости и управляемости автомобиля в любых условиях.

Особенности полного привода 4×4: