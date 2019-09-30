Ravon вернулся в Россию. Кроссоверов нет





В рамках дилерской конференции Ravon, прошедшей в Московской области, состоялась пресс-конференция, посвященная возвращению автомобильной марки Ravon на российский рынок.

В ходе пресс-конференции была представлена стратегия развития Ravon в России, где на данный момент присутствуют два равноправных дистрибьютора: «УзАвтоцентр», отвечающий за южный и центральный регионы, и «УзАвтомоторс СНГ», ведущий деятельность на Урале, в Поволжье и в Сибири.

Официально начаты продажи трёх моделей Ravon — R2, Nexia R3, R4. Цены на автомобили составляют от 646 000 руб. за Ravon R2, от 670 000 руб. — за Ravon Nexia R3 и от 678 000 руб. — за Ravon R4.

Модели R2 и R4 производятся на заводе в Узбекистане. Организация сборки R3 на заводе «СараркаАвтоПром» в Казахстане позволила Ravon оптимизировать расходы на производство и логистику, а также стать ближе к российским потребителям.









«В настоящее время идет активная работа над расширением модельного ряда до 7-8 автомобилей к 2022 году, — рассказал начальник управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов АО «UzAuto» Шухрат Мирсамуков. — Модели будут производиться на базе единой платформы, внедрением которой мы занимаемся совместно с нашим ближайшим партнером. Это не только будет выгодно для производителей, дистрибьюторов и дилеров, но и позволит улучшить качество продукции».

У бренда в России амбициозные планы. В этом году планируется реализация 7 тысяч машин, в следующем — 34 тысяч. До конца года в РФ будет завезено 11 тысяч автомобилей. В этом месяце дилерам уже поставлено 80 машин, 10 из них продано. Дистрибьюторы гарантируют, что автомобили будут присутствовать в наличии в необходимом количестве.

На сегодняшний момент подписаны предварительные соглашения с 45 дилерами. К концу года их количество должно вырасти до 90 и в дальнейшем — до 150. В России будут созданы два хаба со складами запчастей. Уже открыт склад в Стерлитамаке, где хранится количество запчастей, необходимое для осуществления гарантийной поддержки автомобилей.