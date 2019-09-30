Pajero Sport для Терминатора. Российский эксклюзив

31 октября 2019 года в России состоится премьера долгожданного продолжения знаменитой франшизы о смертельной битве роботов и людей. В честь этого события компания ООО ММС Рус, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявляет о запуске новой лимитированной версии Pajero Sport, по мотивам фильма «Терминатор: Тёмные судьбы».

Лимитированная серия сделана на базе комплектации Instyle с дизельным двигателем объемом 2,4 л и системой полного привода Super Select II. Отличительные особенности, подчеркивающие индивидуальность модели: логотип лимитированной серии на передних крыльях, крышке багажника и передней панели напротив переднего пассажирского сиденья, а так же название модели на капоте, специальные накладки под передним и задним бампером, подчеркивающие внедорожный характер, расширители колесных арок и накладки на двери в цвет кузова, хромированный наконечник на выхлопной трубе, спойлер на крышке багажника.







Модель будет представлена только в черном цвете с эффектом металлик и эксклюзивными черными дисками R18”, которые ранее не были доступны на российском рынке.

Рекомендуемая розничная цена лимитированной серии Pajero Sport по мотивам фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» — 3 016 000 рублей.

Продажи начнутся 1 октября 2019 года во всех официальных дилерских центрах Mitsubishi. Количество автомобилей ограничено.