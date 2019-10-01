Новый RAV4. Всё о комплектациях и ценах!

1 октября официальные дилеры Тойота в России начинают прием заказов на абсолютно новый Toyota RAV4 пятого поколения. Внедорожный дизайн, передовые возможности архитектуры TNGA®, линейка новых бензиновых двигателей, революционный вариатор с механической первой передачей, новый полный привод, внушительный внедорожный арсенал и максимальный уровень оснащения и безопасности — все это позволяет новому Toyota RAV4 рассчитывать на успех на российском рынке.

Переход на инновационную архитектуру TNGA® (Toyota New Global Architecture) позволил улучшить все фундаментальные характеристики Toyota RAV4. Автомобиль получил значительно более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести и улучшенную аэродинамику, что положительно сказалось на управляемости и устойчивости на высокой скорости.

Высочайший уровень активной и пассивной безопасности нового Toyota RAV4 уже завоевал высший балл, 5 звезд, в краш-тестах независимой ассоциации Euro NCAP. Кроме того, RAV4 стал номинантом на самую престижную мировую автомобильную премию CAR OF THE YEAR и успешно прошел одно из ключевых испытаний премии – изнурительный Tannistest 2019. Это самый крупный независимый автомобильный тест в мире и уникальная возможность для авторитетных международных экспертов сравнить всех конкурентов-участников премии в реальных условиях полигона.

Toyota RAV4 будет доступен на российском рынке в четырех версиях: «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety».

«Стандарт»

Уже в начальном исполнении оснащение нового Toyota RAV4 принципиально улучшено по сравнению с предыдущим поколением. Впервые на RAV4, и сразу в комплектации «Стандарт», появляются выбор режимов движения ECO/NORMAL/SPORT, электромеханический стояночный тормоз, а также мультимедийная система с поддержкой аудиоформатов высокой четкости. Уже с базовой версии в новом RAV4 теперь доступны передняя и задняя светодиодная оптика, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски, кожаная обивка руля, электропривод складывания боковых зеркал, семидюймовый цветной LCD-дисплей и аудиосистема с шестью динамиками, поддержкой Bluetooth и USB-разъемом. Пакет «Зимний комфорт», помимо обогрева передних кресел, наружных зеркал и зоны покоя стеклоочистителей, уже в «Стандарте» включает обогрев руля, форсунок стеклоомывателя и дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений.

Начиная с базы, автомобиль оснащается усовершенствованным противоугонным комплексом, куда входят иммобилайзер, сигнализация, центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой, дополнительная маркировка деталей автомобиля VIN-номером, датчик объема и датчик разбития стекла задней двери. За пассивную безопасность в автомобиле отвечают семь подушек безопасности, за активную — система помощи при подъеме по склону, усилитель экстренного торможения, антиблокировочная и антипробуксовочная системы, системы распределения тормозных усилий, курсовой устойчивости и стабилизации прицепа.

RAV4 в версии «Стандарт» комплектуется передним приводом, механической коробкой передач и новейшим бензиновым атмосферным мотором серии Dynamic Force рабочим объемом два литра и мощностью 149 л. с. Двигатель отличается передовой системой газораспределения VVT-iE на впускных клапанах и комбинированным впрыском топлива D-4S, обеспечивающими максимально эффективное сгорание топливной смеси и, соответственно, повышение мощности и отзывчивости на увеличение газа. Стоимость Toyota RAV4 нового поколения в исполнении «Стандарт» начинается от 1 756 000 рублей.

«Комфорт»







Впервые на модели с комплектации «Комфорт» появляется система Multi-terrain select®, знакомая владельцам Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. С ее помощью можно подобрать оптимальный алгоритм работы автомобиля под один из трех предустановленных типов покрытия — Normal (обычная дорога), Mud and Sand (жидкая грязь и песок), Rock and Dirt (камни и грунт). Алгоритмы Multi-terrain select® вносят коррективы в работу двигателя, коробки передач, системы полного привода и антипробуксовочной системы, помогая водителю максимально эффективно преодолеть самые сложные дорожные участки.

Начиная с комплектации «Комфорт», в оснащение нового Toyota RAV4 также добавляются двухзонный климат-контроль, датчик дождя, электрообогрев лобового стекла, подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира, задние датчики парковки, камера заднего вида с динамическими линиями разметки, круиз-контроль, система бесключевого доступа в салон и запуск двигателя кнопкой, электропривод пятой двери с регулировкой по высоте и функцией памяти. В этой версии LCD-дисплей на центральной консоли увеличен до восьми дюймов.

В исполнении «Комфорт» автомобиль оснащается как передним приводом, так и полноприводной трансмиссией Dynamic Torque Control AWD с электронным блоком управления. В зависимости от дорожной ситуации блок управления распределяет тягу между передними и задними колесами в соотношении от 100:0 до 50:50. Внедорожные возможности всех полноприводных версий Toyota RAV4 повышает «Интегрированная система активного управления полным приводом» (AIM), контролирующая работу двигателя и коробки передач, полноприводной трансмиссии, системы курсовой устойчивости и электроусилителя рулевого управления.

Полноприводная версия «Комфорт» доступна как с двигателем объемом два литра, так и с новым TNGA-двигателем серии Dynamic Force объемом 2,5 литра мощностью 199 л. с. Начиная с этой комплектации, также можно выбрать один из двух видов трансмиссии — уникальный вариатор с механической первой передачей, которая обеспечивает динамичный разгон, не боится длительного движения по бездорожью «внатяг» и отличается высоким уровнем надежности, или (для версии с двигателем объемом 2,5 литра) восьмиступенчатую АКП с расширенным диапазоном блокировки гидротрансформатора. Цена на кроссовер в комплектации «Комфорт» начинается от 1 980 000 рублей.

«Престиж»



В исполнении «Престиж» (два литра, вариатор) новый RAV4 получает хромированные ручки дверей, электрохромное центральное зеркало, кожаный салон, передние датчики парковки, водительское сиденье с электроприводом в восьми направлениях и памятью двух положений, обогрев задних сидений. Впервые на модели появляются 19-дюймовые колесные диски, семидюймовый цветной дисплей на панели приборов, беспроводная зарядка, светодиодная подсветка салона и уникальная система полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса. Трансмиссия с двумя раздельными муфтами подключения полного привода на каждом из задних колес обеспечивает ряд преимуществ как при движении по дорогам (улучшение управляемости, снижение эффектов избыточной и недостаточной поворачиваемости), так и на бездорожье (уменьшение риска пробуксовки колес, решение проблемы диагонального вывешивания). Системы, аналогичной Dynamic Torque Vectoring AWD, нет ни у одного другого автомобиля в классе. Стоимость автомобиля в этой версии начинается от 2 290 000 рублей.

Топовая комплектация «Престиж Safety» ко всему вышеперечисленному впервые предлагает и светодиодную переднюю оптику прожекторного типа, автоматическое складывание зеркал и пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0. Пакет включает работающий в полном скоростном диапазоне динамический радарный круиз-контроль, интегрированный с системой распознавания дорожных знаков (DRCC + RSA = iDRCC), систему предотвращения столкновений с функцией автоматического торможения (PCS) с улучшенным функционалом распознавания пешеходов в темное время суток, систему оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA), систему автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB), систему контроля и информирования об усталости водителя. Кроме того, автомобиль оснащается четырьмя камерами панорамного обзора, системой помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA), системой мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) и навигационной системой. Приобрести RAV4 в комплектации «Престиж Safety» можно от 2 661 000 рублей.

Палитра цветовых оттенков кузова нового Toyota RAV4 теперь насчитывает восемь вариантов, два из которых — «хаки» и «бирюзовый металлик» — совершенно новые.