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Подготовка   1 октября 2019   

Ликвидация склада лебёдок RockWinch. Таких цен ещё не было!

Компания «ТСТ», официальный поставщик лебёдок RockWinch, объявляет о ликвидации склада. Это значит, что надёжные и качественные лебёдки теперь доступны по очень комфортной цене: например, RockWinch RC 10000, с трёхступенчатым планетарным редуктором, обойдётся всего в 25 000 рублей.

Агрегаты RockWinch отличаются высочайшим качеством сборки и хорошо продуманной конструкцией, и это не очередной рекламный слоган. Прочитайте, что думают о них эксперты журнала «Клуб 4х4» и сделайте выводы.

 

Если и после этого у вас останутся вопросы, то специалисты компании «ТСТ», с удовольствием на них ответят по телефону в Москве: (499) 922-44-23.



Ну и торопитесь, ведь лебёдок может на всех не хватить.

 

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