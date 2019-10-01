Renault Arkana. Будем ездить в купе

Создавать ажиотаж – тонкое искусство. И когда российское представительство Renault объявило, что готовит уникальный проект, многочисленные «эксперты» прижали уши к голове и пустились в пространные рассуждения о том, что бы это могло значить. Единственное, что было ясно сразу – речь идёт о кроссовере, ведь к легковой тематике не только наш, но и более крупные рынки давно потеряли интерес

Придётся ещё раз констатировать очевидный факт: купе-кроссоверы, придуманные немцами в начале 2000-х, оказались крайне востребованы. Трудно сказать, чем уж так сильно привлекли внимание покупателей эти лифтбеки, но их количество неуклонно растёт. И дело не только в объёме продаж, а в появлении всё новых и новых моделей. К примеру, совсем недавно мы писали, что компания Porsche представила Cayenne Coupe. И пусть она оказалась последней из немецких мастодонтов, зато как всегда постаралась и создала очередной инженерный шедевр. Вообще, автомобили с такой формой кузова некоторое время назад были исключительной прерогативой немецких компаний, а ценник на них приближался к стоимости небольшой деревни в Калужской области. Но ушлые маркетологи из Renault быстро смекнули, что и в массовом сегменте подобный продукт найдёт немало покупателей, особенно если это будет красиво и доступно. Так появилась концепция Arkana, и слово это в последние месяцы мы слышим чаще, чем фамилию нашего премьер-министра.

Говоря об Arkana, нужно подчеркнуть, что, как и в случае с Kaptur, машина создавалась при активном участии российских инженеров. Для компании этот продукт важен ещё и потому, что способен направить вектор развития бренда в отличную от Duster и Sandero сторону — французам, и особенно российскому офису, необходимо омоложение аудитории, а молодежь любит всё модное. А модно сейчас что? Правильно, купе-кроссоверы.

Arkana строилась на глубоко модернизированной платформе Global Access, которую до очередной инкарнации все называли «Бэ ноль». Больше 50 % деталей здесь абсолютно новые, а те, что не новые, зарекомендовали себя как надёжные и правильно сконструированные, поэтому на их замену не стали тратить лишние деньги. Когда мы говорим об общих деталях с соплатформенниками, мы имеем в виду только подвеску, систему полного привода и тормоза, потому что по кузову у Arkana нет ни единого совпадения с родственниками. Впрочем, это неудивительно. Как выглядел бы модный кроссовер с передними крыльями от Sandero?

Внутри – тоже ни одной цитаты: большой экран мультимедийки, клавиши вторичных функций, выполненные в виде тумблеров, и блок управления климатом с дисплеями, встроенными в реостаты. Модно? Безусловно, но традиционная нечётная оцифровка спидометра и обилие мелких рисок на циферблате возвращают нас в те далёкие годы, когда это было в тренде. Было это действительно давно, мы ещё в ПТУ учились. Вот только не спрашивайте про фактурность и жёсткость пластика. Эта тема настолько надоела, что превратилась в жупел для всех интеллигентных людей, особенно когда речь идёт об условно бюджетном сегменте. Зато есть регулировка руля по вылету, бесключевой доступ и возможность подсоединения смартфона, хотя наличие этого богатства зависит от комплектации.

Автомобиль немаленький, по длине колёсной базы он даже больше VW Tiguan, но из-за покатой крыши высоким пассажирам заднего ряда будет слегка некомфортно. Если попытаться снизить давление потолка на черепную коробку, колени упрутся в спинки переднего сиденья. Поэтому приходится сидеть прямо, потом съезжать вниз, а потом снова выпрямляться.

Зато багажник получился просторным (у полноприводной версии объём – 409 л), а полностью сложенные спинки превращаются в абсолютно ровную площадку. Иной дачник сразу начнёт примерять в него холодильник или тёщин комод, но мы, как истинные центениалы, меряем погрузочную площадь вейкбордами и электробайками. Получается неплохо, даже несмотря на форму кузова. И на этом использование модных слов заканчивается.

Наши авторитетные коллеги и форумные выскочки сломали немало копий по поводу силового агрегата. И их в общем-то можно понять. На Arkana дебютировал турбомотор объёмом 1.3 л, который французы разработали в тесном сотрудничестве с Daimler. При слове «турбина» у многих наших сограждан мурашки появляются даже на зубах, и они вступают в ожесточённые споры о сроке жизни этого узла, особенно с учётом качества российского топлива. Поддерживать неугасающий огонь турбовойн мы не будем, а поверим инженерам марки, которые утверждают, что ресурс мотора ничуть не меньше, чем у атмосферника. При этом с весьма скромного объёма мотористы сняли почти 150 л.с. (а точнее 149,6), избавив тем самым будущего владельца от лишней налоговой нагрузки. В нашем случае двигатель работает с вариатором Jatco, который умеет имитировать ручное переключение. Со всем этим хозяйством турбированная Arkana обещает менее 11 сек. до сотни и 191 км/ч максимальной скорости, потребляя при этом 92-й бензин, хотя на лючке рекомендованы высокооктановые сорта.

Совсем другая ситуация с младшим мотором объёмом 1.6 л и мощностью 114 л.с. В зависимости от типа привода он может оснащаться и вариатором, и двумя типами механики. Но основная проблема в том, что его динамические характеристики более чем скромны. По нынешним временам 15 секунд до 100 км/ч – атавизм. Хотя если вспомнить об успехе Renault на ниве каршеринга, то и этот вариант будет популярен в силу своей технической простоты.

Arkana управляется надёжно и понятно, а турбомотор и вариатор преданно дружат, избегая резких движений и связанного с ними дискомфорта. Благодаря хорошей звукоизоляции моторного отсека, шумит двигатель не так уж сильно. Самый большой источник шума здесь – шины с протектором, намекающим на бездорожье.

Да, вот ещё что, сзади новый кроссовер оснащается барабанными тормозами вне зависимости от двигателя и типа привода. Товарищи митингующие, ваш выход! Доставайте транспаранты о ненадёжности и замшелости этой схемы. В Renault в неё верят, хотя и обещают дисковые тормоза по кругу уже совсем скоро и в дорогих комплектациях. Но даже заклеймённая всезнающими журналистами старая схема показала свою эффективность и прогнозируемость, хотя, конечно, мы тоже противно похихикивали, произнося слово «барабан».

И само собой, раз уж назвался кроссовером, это нужно доказать. Arkana, кстати, сертифицирована как внедорожник, а чтобы подтвердить свою состоятельность завезла нас в какой-то полудикий лес между дачными товариществами работников железнодорожного транспорта и ветеранов войны 1812 года. Что в арсенале? Клиренс – 205 мм, система полного привода, известная по моделям Reanult и Nissan, хорошие ходы подвесок и блокировка межосевой муфты. Набор абсолютно стандартный для такого типа автомобилей. Если честно, в рамках концепции и здравого смысла машина способна на многое, будь то форсирование буераков или диагональное вывешивание. При этом многие из стандартных упражнений Renault выполняет в режиме 2WD. Вероятно, именно об этом и думали инженеры, когда оставляли те самые 45 % «старых» деталей, то есть не искали новых путей, когда всё уже создано и отлично работает.

И в конце снова об эстетике. С недавних пор все производители включились в негласное соревнование под названием «у кого круче ходовые огни и рисунок задних габаритов». Даже термин специальный придумали – световая подпись. Так вот, благодаря рисунку светодиодов в фарах и задних фонарях Arkana в темноте выглядит куда эффектнее и дороже большинства конкурентов. Особенно сзади, где световые элементы нарисованы в виде замысловатых волн, которые почти соприкасаются с огромным фирменным ромбом на торце пятой двери. Красиво! А вот спасёт ли эта красота новый кроссовер, мы узнаем совсем скоро.

И совсем уж последнее. Зайдите в конфигуратор на сайте производителя. Цены вас, скорее всего, приятно удивят.

Технические характеристики Renault Arkana 1.3

Длина/ширина/высота 4545/1820/1565 мм

Колея пер./задн. 1562/1576 мм







Колёсная база 2 721 мм

Объём багажника 409/1234 л

Снаряжённая масса 1 378 кг

Полная масса 1 954 кг

Трансмиссия Вариатор

Тип привода Электронно-подключаемый

Тип двигателя Бензин турбо R4

Объём двигателя 1 333 см3

Мощность 150 л.с.

Крут. момент 550 Нм

Передняя подвеска Независимая

Задняя подвеска Полунезависимая

Тормоза пер./задн. Дисковые/барабанные

Размерность шин 215/60 R17

Максимальная скорость 191 км/ч

Разгон до 100 км/ч 10,5 сек.

Текст Максим Ракитин

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