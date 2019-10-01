УАЗ Патриот с автоматической коробкой. Кто последний в очереди?

1 октября стартовали продажи УАЗ Патриот с шестиступенчатой автоматической коробкой передач PUNCH Powerglide 6L50, и этого мы ждали много лет.



Шестидиапазонная автоматическая коробка PUNCH Powerglide 6L50 французского производства с электронным управлением и режимом принудительного переключения передач обладает внушительным запасом прочности – пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л.с. и 500 Н•м соответственно.

Проверенный временем «автомат» работает в паре с обновлённым двигателем ZMZ Pro, развивающим 149,6 л.с. мощности и 235 ньютон-метров крутящего момента. Модернизированный 2,7-литровый бензиновый агрегат получил улучшенную систему охлаждения, а также новые опоры, заметно снижающие уровень шумов и вибраций.

По сравнению с УАЗ Патриот с механической трансмиссией версия с АКП отличается более скромным расходом топлива. Так, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч экономия достигает 2 литров на 100 км.

Обновлённый автомобиль доступен по цене от 1 034 000 рублей в четырёх вариантах оснащения — Оптимум, Премиум, Статус и Edition I. Базовая комплектация включает две подушки безопасности, ABS с электронной системой распределения тормозных усилий, рулевую колонку с регулировкой по вылету и углу наклона, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, подогрев зеркал заднего вида и дополнительный отопитель салона.

Версию Премиум (1 180 000 рублей) отличают электронные системы стабилизации курсовой устойчивости, контроля торможения в повороте, помощи при старте на подъеме, климат- и круиз-контроля; сигнализация с дистанционным управлением центральным замком. Более высокий уровень ездового комфорта обеспечивают регулировка водительского сиденья по высоте, атермальное остекление, подогревы ветрового стекла, передних и задних кресел, а также мультифункционального рулевого колеса с кожаной отделкой. Мультимедийный комплекс с семидюймовым сенсорным дисплеем, навигацией и 6 динамиками работает под управлением ОС Android.







Комплектация Статус (1 268 000 рублей) подразумевает кожаную отделку сидений, задний подлокотник с подстаканниками, регулировку поясничного подпора водительского кресла, камеру заднего вида с динамической разметкой, передние и задние парковочные датчики, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски оригинального дизайна и рейлинги на крыше.

Топовую позицию в прайс-листе (1 298 000 рублей) занимает флагманский вариант исполнения Edition I. Имиджевую составляющую внедорожника подчеркивают эксклюзивный цвет кузова Серый Титан, передние кресла новой конструкции с выраженной боковой поддержкой, отделкой черной или коричневой перфорированной кожей и эффектным тиснением на спинках, а также текстильные салонные коврики с логотипом специальной серии. УАЗ Патриот Edition I выпущен ограниченным тиражом в 300 автомобилей, каждый из которых имеет уникальный порядковый номер на хромированной табличке возле селектора АКП.

На все автомобили распространяется официальная гарантия производителя — три года или 100 тысяч километров пробега.