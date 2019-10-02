Pioneer объявляет войну проводам. 

У каждого владельца есть свой минимальный набор требований к автомобилю. К примеру, комфортная подвеска, большой багажник и хорошая акустика. Или, наоборот, жёсткая подвеска, крутые сиденья-ковши и… опять же, качественная акустика. Потому что музыку любят все, и со временем требования к мультимедийным центрам в автомобилях становятся всё более и более изощрёнными.

Автопроизводители стараются предлагать покупателям разнообразные версии магнитол и акустики, но, увы, часто даже в очень дорогих и престижных брендах звучание оставляет желать лучшего. Ну или достойный вариант возможен только в специальной комплектации, и ради глубоких басов нас заставят купить ещё держатели в багажник, двадцатые колёса и деревянные вставки на руле. Так что нередко правильные компоненты приходится подбирать самому. И в этот момент (та-дааам!) нас встречает необъятный рынок aftermarket-электроники.

Функционал подобной техники стремительно растёт. Только поспевай! И если ещё лет пять назад желание посмотреть в машине кино выглядело немного дико, то сейчас оно уже никому не кажется странным. Для этого не нужно покупать премиальный внедорожник за пять миллионов – приличный мультимедийный комплекс вполне можно собрать у любого представителя Pioneer. Капитан Очевидность сейчас бьётся в истерике… Да, действительно, это всем известно, но есть принципиально важный факт, о котором мало кто задумывается: жёсткая конкуренция заставляет производителей медиа-компонентов всегда быть на несколько шагов впереди автопроизводителей. Проще говоря, поставив себе мультимедиа от Pioneer, пользователь получает целый ряд функций, которые пока недоступны у автобрендов ни за какие деньги.

Например, головное устройство AVH-Z9200BT – это серьёзный медиа-комбайн формата 2DIN, который легко устанавливается практически в любую машину. Среди его особенностей яркий, контрастный ёмкостный дисплей, который не просто обеспечивает цветную картинку, но и делает это максимально точно: без засветов, тормозов и задумчивости. А ведь именно нерасторопность многих «родных» интерфейсов безумно раздражает водителей. После опыта использования AVH-Z9200BT первое, что приходит в голову – «а что, так можно было?». Оказывается, можно. И даже нужно, ведь нервы, потраченные на борьбу с туповатыми интерфейсами, не восстанавливаются.

Итак, мы имеем огромный сенсорный дисплей, на котором приятно смотреть кино. Причём, железо магнитолы понимает все популярные форматы видео, а вывести их на экран можно с флешки, телефона или через HDMI-вход. Радио и музыкальный плеер – разумеется. Есть даже поддержка двух камер – одна на задний ход, вторая – на передний габарит. Хотя и это не главное. Pioneer AVH-Z9200BT может похвастать функцией, которую не встретишь в фирменных мультимедийных комплексах, а именно поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto без проводов — по протоколу Wi-Fi. То есть, телефон не обязательно даже доставать из кармана. Однажды настроил – и пользуешься. Такая простая, но такая удобная фишка, согласитесь. Другая новинка 2019 года Pioneer SPH-DA130DAB — устройство без компакт-диска, потому что большинству пользователей он ни к чему. Тот же прекрасный дисплей с чёткой насыщенной картинкой, те же основные функции, но здесь они упакованы в очень симпатичный дизайн с хромированной рамочкой на лицевой панели. Казалось бы, всего лишь окантовка, но полностью меняется вид устройства в интерьере.







Обе мультимедийные системы поддерживают лёгкое подключение сабвуфера, и разумеется, у Pioneer есть готовое и очень разумное решение для всех, кто как мантру читает I’m totally addicted to Bass. На глубоких, как говорят установщики, «жирных» басах основывается почти вся современная музыка. И не надо думать, что сабвуферы – это для тех, кому нужна долбёжка. К примеру, модель TS-WX300TA хороша тем, что имеет уже встроенный усилитель, а значит не нужно мудрить с подключением компонентов и прокладкой шлейфов проводов. В сочетании с любой акустикой это даст вашей любимой музыке небывалую глубину и объём. И, конечно, именно с сабвуфером раскрываются все возможности звуковых процессоров магнитол Pioneer. Японцы сделали простой, минимальный набор компонентов, позволяющий превратить любой интерьер в концерт-холл, из которого не хочется выходить. А это, между прочим, опасный момент – тут и до установки более удобных кресел недалеко…



Текст Евгений Липовицкий



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