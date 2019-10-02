Октябрь №10 2019

МАШИНЫ ТЕСТ-ДРАЙВЫ БЕЗ ПРОБЕЛОВ. MERCEDES GLB В наше время кроссоверы стали настолько популярны, что маркетологи только и делают, что придумывают всё новые и новые сегменты. Так вот, по их задумке, GLB должен заполнить пробел между компактным GLA и GLC. Причём его размер, как ни странно, в этом случае не так уж и важен НОВЫЙ CADILLAC XT4. В ПОГОНЕ ЗА МИЛЛЕНИАЛАМИ Долгое время премиальные бренды ориентировались преимущественно на зрелую аудиторию. И понятно почему – у неё были деньги. Но, похоже, времена меняются, и сегодня даже самые консервативные компании всё больше поворачиваются лицом к молодежи. Чего не сделаешь, чтобы выжить? LEXUS UX. ПРЕМИАЛЬНАЯ МИНИАТЮРА Lexus UX стал первым малышом-крепышом в гамме премиального японского бренда. Немного мрачным крепышом, всем своим видом подчёркивающим, что он – настоящий Lexus. Продукт, созданный для тех, кому мало… М-м-м, чего-то мало. Непонятно чего, но всегда мало SUBARU FORESTER В СТРАНЕ ЛОГРЕГЛАНА И ХАУКАРЛЯ Безусловно, новый Forester – хороший и многозадачный современный автомобиль. Пожалуй, единственный его минус – высокая цена. Дело в том, что Subaru для нашего рынка производят в Японии. Только это обеспечивает достойное качество. А за него, как мы поняли в последние годы, приходится платить

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ВАРИАТОР TOYOTA RAV4.МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ В любом автомобиле есть коробка передач, но вот беда: и механика, и обычный автомат – это по сути наборы пар шестерёнок с фиксированным отношением. Чтобы поменять отношение, пары надо переключать, при этом возникают рывки и мотор работает ступенчато. Но есть способ соединить мотор с колёсами без ступеней ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ VW AMAROK. В ШАГЕ ОТ ИДЕАЛА Любителям пикапов известно, что комфортный и мощный Amarok с трёхлитровым турбодизелем особенно хорош на длинных дистанциях. Наверное, поэтому его так часто выбирают донором для строительства экспедиционника, превращая стандартный грузовик в идеальное средство для долгих путешествий RENAULT KAPTUR PLAY. ДЛЯ УМНОЙ МОЛОДЁЖИ Kaptur Play концептуально отличается от обычного Kaptur. Его аудитория – молодые семьи, живущие в мире информационных технологий и порождённой ими лёгкой истерики при отсутствии смартфона в зоне прямой видимости. Этим прекрасным людям нужны их плей-листы и постоянное общение, а ещё они хотят, чтобы вселенский мегамозг решал их задачи в режиме реального времени НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД БЕЗ ПРОБЕЛОВ. MERCEDES GLB В наше время кроссоверы стали настолько популярны, что маркетологи только и делают, что придумывают всё новые и новые сегменты. Так вот, по их задумке, GLB должен заполнить пробел между компактным GLA и GLC. Причём его размер, как ни странно, в этом случае не так уж и важен НОВЫЙ CADILLAC XT4. В ПОГОНЕ ЗА МИЛЛЕНИАЛАМИ Долгое время премиальные бренды ориентировались преимущественно на зрелую аудиторию. И понятно почему – у неё были деньги. Но, похоже, времена меняются, и сегодня даже самые консервативные компании всё больше поворачиваются лицом к молодежи. Чего не сделаешь, чтобы выжить?

ЛЮДИ



РЕПЛИКА ПРО БУДУЩЕЕ БЕЗ НЕФТИ В 2020 году китайцы планируют продать 5 тысяч водородомобилей, в 2025 – 50 тысяч, а в 2030 – миллион. Помимо самих машин, будут строиться заправки, заводы по добыче водорода и остальное. Надеюсь, у них всё получится, и мы войдём в эпоху водорода так же стремительно, как когда-то перешли от лошадей к двигателям внутреннего сгорания СТИЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕРЧ

BMW или Jeep вполне могут переквалифицироваться из автомобильных брендов в модные. Особенно сейчас, когда на всех подиумах сплошные логотипы, спортивный стиль и высокотехнологичные ткани. Одежда и аксессуары, которые компании производят вместе с кузовами и двигателями, абсолютно соответствуют этим трендам МИР МАРШРУТЫ В АВГУСТЕ 1974-ГО. ВОСХОЖДЕНИЯ НА ЭЛЬБРУС

Подняться на Эльбрус пытались многие моторизованные альпинисты, но первенство в автомобильных восхождениях на самую высокую гору Европы принадлежит УАЗу. В 1974 году три стандартных УАЗа 469Б добрались до эльбрусского ледника на высоте 4 200 м над уровнем моря. Спустя 45 лет мы проехали по их следам, но уже за рулём современных ульяновских внедорожников

ФОТОРЕПОРТАЖ КАМЧАТКА. ЛЮДИ В ГОСТЯХ У МЕДВЕДЕЙ

Для жителей центральной России Камчатка всегда была одной из самых таинственных и недосягаемых частей страны. И сейчас попасть сюда невероятно сложно и дорого. Но, добравшись до «края земли», навсегда запоминаешь совершенно невероятные пейзажи, которые потом долго снятся по ночам ЛИКБЕЗ АКАДЕМИЯ SUBARU. И ПУСТЬ ТРАКТОР ПОДОЖДЁТ

Любой выход из дома, не говоря уже о поездке за город или экспедиции на край света, начинается со сборов. В этом выпуске Академии мы поговорим о том, что необходимо взять с собой, если вы собираетесь съезжать с асфальта, но не планируете бегать за трактором, если не дай бог застрянете