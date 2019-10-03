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Новости   3 октября 2019   

Nissan будет целых 5 лет поддерживать своих

Nissan расширяет границы заботы о своих клиентах и объявляет о запуске пятилетней поддержки. Она доступна в официальных дилерских центрах Nissan по всей России.

Традиционно гарантия Nissan распространяется на 3 года или 100 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) и покрывает любые детали, узлы и агрегаты, включая элементы подвески, АКБ, хром, ксеноновые лампы. Запуская пятилетнюю поддержку, Nissan берет на себя дополнительные обязательства после окончания заводской гарантии еще 2 года или до достижения 150 000 км осуществлять техническое обслуживание для своих клиентов по ключевым агрегатам. «5 лет поддержки» покрывают двигатель, систему полного привода, и все доступные варианты коробок передач: механическую, автоматическую, а также вариатор X-Tronic CVT. Постгарантийное покрытие распространяется на модели Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Terrano, произведенные в России в 2018 и 2019 годах и приобретенные с 01 октября 2019.




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