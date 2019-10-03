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Дилер-клуб   3 октября 2019   

SKODA Кроха

Живя в мегаполисе, мы каждый день сталкиваемся с дорожным движением. Взрослые уже знают, что такое пешеходный переход, кто такой регулировщик, что означают сигналы светофора и чем отличается подземный переход от надземного, да и что зебра – это не только животное. 

А как объяснить все это детям, чтобы они запомнили и соблюдали все эти правила дорожного движения? Правильно, с детьми только играючи, да и вам спектакль разыгрывать не придется, за ваших детей возьмутся настоящие профессионалы!  

Ждем вас 5 октября в 12:00 в АТЛАНТ-М ТУШИНО, где ваши дети попадут в сказку по изучению ПДД. С помощью интерактивных игр и театрализованных представлений они легко усвоят все правила дорожного движения, и вы точно будете спокойны за их безопасность.  

Тематические викторины и конкурсы научат ваших крох соблюдать правила дорожного движения, а для закрепления материала дома, все дети получат подарки от героев представления. 

 

Ждем будущих автомобилистов в возрасте от 7 до 10 лет и их родителей по адресу: Строительный проезд, 7А, корп. 11 



 

 SKODA АТЛАНТ-М ТУШИНО за безопасность на дорогах! 

 

Принять участие 


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