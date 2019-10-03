АЗС от BERKUT

Компания «ТАНИ», совместно с партнёром из Южной Кореи, представляет модельный ряд автономных мини-помп собственной торговой марки BERKUT, предназначенных для перекачки топлива и технических жидкостей.

Главной особенностью всего модельного ряда помп BERKUT является их универсальность — устройства способны перекачивать не только воду, но и бензин, дизтопливо, а также антифризы, незамерзайку и даже легкие масла. Такая многофункциональность обусловлена конструктивными особенностями этих насосов — основные рабочие элементы и корпуса изготовлены из сверхпрочного пожаробезопасного пластика, обладающего высокой химической стойкостью и антистатическими свойствами. В тандеме с канистрой такая мини-помпа являет собой вариант персональной походной АЗС. Помимо компактных помп для рядовых автовладельцев, были предложены решения для b2b-сегмента – помпы для перекачки масел и топлива из бочек.







Новинки в России презентовал сам основатель производства и создатель портативных помп, инженер-изобретатель Стив Парк, который лично показывал и комментировал всем желающим свои разработки.

Компания «ТАНИ» провела также переговоры о разработке специальных мини-помп для плоских экспедиционных канистр увеличенного объема