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Новости   3 октября 2019   

Tiggo 4. Недорого и богато

CHERY TIGGO 4 в топовой комплектации COSMO доступен  по цене от 1 069 900 рублей с учётом максимальных выгод по маркетинговым программам

 Комплектация COSMO включает в себя турбированный двигатель объемом 1.5 л., 147 л.с., шестиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями DCT6 и широкое оснащение: ESP версии 9.1 от Bosch, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, передние и задние электростеклоподъемники,  система бесключевого доступа и запуска двигателя, электрический стояночный тормоз, шесть подушек безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, кожаное многофункциональное рулевое колесо, кожаные сиденья,  полный «зимний» пакет, включающим в себя: обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал, «Умный» ключ-браслет, система распознавания жестов, 7-дюймовый цифровой экран с бортовым компьютером в панели приборов, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном и система Cloudrive 2.0, позволяющая расширить возможности смартфона, 2 USB-разъёма и многое другое.  




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