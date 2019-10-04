На топовых брендах. Как превратить Jeep Wrangler в игрушку

Как вы знаете, совсем недавно Jeep Wrangler сменил поколение, и машина 2020 модельного года похожа на предыдущую разве что внешне. За элементами привычного экстерьера скрыты современные агрегаты, умная электроника и принципиально иной уровень комфорта. Но не торопитесь провожать на пенсию старый Wrangler. Знаменитый вездеход всё ещё способен удивлять, если не уровнем комфорта, то нестандартным подходом к деталям. И из обыкновенного пятидверного Rubicon при помощи вдумчивого тюнинга можно получить весьма оригинальный автомобиль, суровый и стильный. Нужно лишь не скупиться на качественные элементы да немного потрудиться над запоминающейся раскраской. Итак, встречайте, Jeep Wrangler Rubicon 2015 года плюс лучшие комплектующие от лучших американских производителей.

Камуфляжную раскраску внедорожника придумал владелец. Её оригинальное название – Sand Storm Edition. За основу взяты пустынные мотивы с элементами молний, а материал – защитное покрытие Raptor. К цветовому исполнению отнеслись настолько серьёзно, что в ПТС даже появилась соответствующая отметка об изменениях. Ну а дальше, как водится, раз решили строить машину по полной программе, то назад пути нет. Амортизаторы Fox 2.5 Performance Series c регулировкой жёсткости и выносными резервуарами – для адаптации к любому покрытию, рулевой демпфер Racing 2.0 Performance Series ATS от той же Fox. Подвеска и красива, и прочна: рычаги и пружины 5.5″ Synergy Suspension, тяга Панара Teraflex Monster, стойки переднего стабилизатора JKS Flex с пружинами внутри – лучший на свете продукт, позволяющий и на асфальте получить нужную жёсткость, и на грунте без хлопот распустить стабилизатор для максимальной артикуляции.

Cтойки заднего стабилизатора попроще, фирмы Synergy. Брекеты Teraflex и Synergy Suspension. Оба моста усилены: передний – трубами Synergy Suspension, задний – полуосями Alloy. И там, и там крышки редукторов Rugged Ridge, а сапуны мостов, коробки и раздатки выведены через тефлоновые шланги со стальной оплеткой Summit на хомутах Fregola в фильтры K&N. Тормозные шланги Teraflex. Скажете, перфекционизм? А как же! Шноркель Rugged Ridge со съёмным циклоном Fleetquard. И хотя в наших краях не бывает таких песчаных бурь, на которые рассчитан циклон, но пыль-то встречается – пусть работает.

На этом фоне довольно популярная решётка радиатора Rugged Ridge Spartacus выглядит едва ли не обыденно. Премиальная лебёдка WARN Zeon Platinum 12 000 lbs (5 400 т) управляется по радиоканалу. Пульт с ЖК-дисплеем позволяет следить даже за температурой электродвигателя и редуктора, а также задействовать дополнительный свет, который можно подключить непосредственно к лебёдке.







Шины – один из главных элементов любого внедорожника. Покрышки Nitto Mud Grappler 37×13.5×20 установлены на всех колёсах, включая запасное. Они выглядят брутально, позволяя уверенно передвигаться по плохим дорогам, преодолевать тотальное бездорожье и практически не влияют на комфортное движение по асфальту. Разве что немного шумят на высоких скоростях. Шины Nitto надеты на диски Fuel Revolver Matt Black 20×10 ET-24.

Отдельный акцент в тюнинге внедорожника – оптика. Головной LED свет TruckLite с евросертификацией и маркировкой Е13 для дорог общего пользования просто красив. Дополнительные светодиоды Rigid ADAPT 50″ с GPS над лобовым стеклом, оптика Rigid ADAPT 20″ с GPS на кенгурятнике, жёлтые противотуманные фары Rigid SAE спереди и рабочий свет SRQ-серии в заднем бампере. Сами бамперы – образец практичности и стиля. Передний – ARB Stubby, задний – ARB Trail с калиткой DV8 Offroad+. И тут снова трогательное внимание к мелочам – венчает калитку стоп-сигнал Truck Lite.

Не забыты и выхлопные трубы. И хотя сам тракт остался заводским, задние секции, самые заметные, – от Borla Atak. Пороги электровыдвижные – APM Research Power Step c подсветкой, а расширители колёсных арок – Bushwacker Pocket Style. В заднюю дверь вместо родных пластмассовых вставлены металлические жабры вентиляции Xtech, в проушины силового бампера – шаклы Warn Epic. Вставки в ручки дверей Drake, капот с жабрами Avenger, блокировка капота DefenTime, люк бака Drake. Вместо задних боковых стёкол установлены вставки с канистрами Rotopax.

В салоне изменений немного – только ковры от Mopar. Зато снаружи, на левом крыле красуется 3D-бейдж Seven Slot Batalion, говорящий о том, что машина и её владелец заслуженно входят в мировую дивизию фанатов марки Jeep.

Текст Евгений Хапов

Фото Пётр Покровский