Высокая Архитектура. Новый Mercedes-Benz GLS

В «Мерседес» настолько привыкли к отсутствию конкуренции, что кажется, не заметили даже недавний выход на рынок BMW X7, продолжая делать вид, что в классе премиальных полноразмерных кроссоверов ничего не изменилось. А ведь изменилось. И изменилось многое

Mercedes-Benz GL появился в далёком 2006-м из растянутого ML и был ориентирован на рынок США, где мода на семейные ценности, высокий уровень жизни и просторные дороги позволяют покупать полноформатные кроссоверы. С тех пор у GL фактически не было прямых конкурентов, что стабильно давало более 30 тыс. покупателей в год. В 2016-м модель переименовали в GLS, намекая на близкое родство с S-классом. И вот теперь вдруг выяснилось, что рынок придётся делить с этим выскочкой BMW X7, который в начале года представили в США и уже вовсю продают в России. Бээмвэшники ориентировались на предыдущее поколение GLS и, надо признать, сумели обыграть его по очкам.

Баварский внедорожник превзошёл конкурента по длине и колёсной базе. Даже в самой простой комплектации у него пневмоподвеска, а в списке опций – самоподруливающие задние колёса и активные стабилизаторы, виртуальные приборы, пятизонный климат-контроль и куча электронных помощников. Ответ из Штутгарта последовал незамедлительно и несколько месяцев назад миру был явлен новый GLS, в основу которого легла модульная платформа MHA (Mercedes High Architecture), на которой, кстати, базируется и GLE (передняя часть у них общая, да и салоны практически идентичны).

Новый автомобиль стал длиннее на 77 мм (5 207 мм), шире на 22 мм (1 956 мм), а колёсная база выросла на 60 мм (до 3 135 мм). Таким образом, по этим показателям от преимуществ BMW не осталось и следа.

Надо сказать, что во время первого знакомства с Мercedes-Benz GLE его технологичный интерьер показался нам чересчур смелым, но точно такой же салон нового GLS выглядит весьма сбалансированным. К тому же дизайн элементов системы MBUX можно менять. Для сравнения: в BMW X7 дизайн приборов безальтернативен и, мягко говоря, на любителя. В общем, по уровню технологий новый GLS взял реванш.

Мы уже писали о подвеске E-Active Body Control, которая состоит из гидроаккумуляторов, установленных на каждой стойке, и мощных сервоприводов, постоянно регулирующих ход сжатия и отбоя. Она работает от 48-вольтовой электросети и способна управлять каждым колесом в отдельности, а главное – делает это быстро. Так быстро, что кроссовер может выбираться из песчаного или снежного плена, как бы подпрыгивая на всех четырёх колёсах (за счёт временного увеличения давления на грунт). У BMW ничего подобного нет.

Вся прибавка в длине досталась пассажирам. В частности, максимальное расстояние между первым и вторым рядом увеличилось на 87 мм, поэтому на втором ряду заметно просторнее, чем в X7. Второй ряд может быть выполнен в виде трёхместного дивана или пары капитанских кресел. Фирменная мерседесовская система управления сиденьями на дверях позволяет регулировать даже высоту подголовников. Правда, менять наклон подлокотников придётся вручную, вращая шайбы.

На наш взгляд, как и в случае с BMW X7, смысла в капитанских сиденьях не много. Полноценный диван комфортнее, а в большой центральный подлокотник встроен планшет, помогающий взаимодействовать со всеми системами автомобиля. Его, кстати, можно вынуть и использовать как обычный гаджет на Android, а в качестве опции заказать 11,6-дюймовые мониторы в спинках передних сидений.

Зато в отличие от BMW X7 между раздельными сиденьями второго ряда можно пробраться на третий. Места там тоже достаточно. Производитель заявляет, что сзади свободно помещается человек ростом до 1,94 м. Причём машина «видит» пассажира на третьем ряду и не опускает до конца спинку второго, чтобы не дай бог не придавить ему ноги.

Уже в базовую комплектацию входит пневматическая подвеска Airmatic, матричные фары Multibeam со 112 светодиодами, медиасистема MBUX, подогрев всех семи сидений, камера заднего вида и 21-дюймовые колёсные диски.

Как известно, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому мы не будем сравнивать внешность MB GLS и BMW X7. Одно можно сказать точно – новый корпоративный стиль Mercedes стал менее агрессивным. Возможно, это объясняется тем, что на основном рынке (в США) за рулём машины, скорее всего, окажутся женщины, а может, глобальной гуманизацией общества. Однако для тех, кто любит погорячее, есть вариант в AMG-обвесе, который, кстати, очень любят покупатели из России.

Наше знакомство с флагманом Mercedes-Benz началось с версии GLS 450, которая скоро появится на российском рынке. Её рядный шестицилиндровый двигатель выдаёт 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента, а ещё 250 Нм и 22 л.с. доступны, в течение коротких промежутков времени, через стартер-генератор EQ Boost. Динамики вполне хватает. Кроме того, его отличает бесшумная работа, ровный подхват, начиная с низких оборотов, и разумный расход топлива. У дизельного мотора 400d — 330 л.с. и впечатляющие 700 Нм. Хотя при всей любви к дизелям нельзя сказать, что 400d смотрится как-то особенно выигрышно на фоне аналогичного по объёму бензинового. Да, в салоне тихо, но типичного дизельного подхвата на низких оборотах не наблюдается. Так что разница, пожалуй, только в расходе топлива. Хотя, как говорится, есть нюанс.

Дизельные моторы Mercedes теперь соответствуют нормам «Евро-6», которые даже в Европе вступят в силу лишь в следующем году, а у нас, вероятно, в следующем веке.

У двигателей усложнилась конструкция нейтрализаторов, а количество мочевины AdBlue, впрыскиваемой в цилиндры, увеличилось. Представьте себе такой автомобиль где-нибудь в российской глубинке… Впрочем, кого мы обманываем! GLS – городской житель и живёт он в городах-миллионниках.

Топового GLS 580 с V8 (489 л.с. и 700 Нм) у нас пока не будет. В паре со стартер-генератором он получает ещё 22 дополнительные силы и 250 Нм и разгоняется до сотни всего за 5,3 сек. Хотя мерседесовцы уверяют, что когда-нибудь такую машину мы обязательно увидим.

Для любителей комфорта доступна подвеска E-Active Body Control, с которой мы знакомили вас во время теста Mercedes GLE, но тогда распробовать её не удалось. Напомним, эта подвеска не имеет механических стабилизаторов поперечной устойчивости, поэтому её можно считать по-настоящему независимой. Имитировать стабилизаторы, а иногда и противостоять законам физики, помогает электроника. Система Curve Control противодействует кренам в виражах, наклоняя кузов не наружу, а внутрь поворота, как это делают мотоциклисты. Ощущение необычное. Особенно странно это выглядит, когда такой автомобиль едет впереди – в голове слышится треск ломающейся матрицы. В то же самое время компьютерная система Road Surface Scan сканирует поверхность на 15 метров вперёд и готовит подвеску к компенсации неровностей.

Особенно это заметно на бездорожье, где нам довелось оказаться. Это был небольшой офф-роуд парк для квадроциклистов, и когда под колёсами появился рассыпчатый грунт вперемешку с острыми камнями, подвеска E-Active Body Control умело исправляла все недостатки ландшафта, сводя к минимуму как горизонтальную, так и продольную раскачку.

Комфортно, но с другой стороны покорителям бездорожья это может сослужить плохую службу. Ведь, как известно, чем круче GLS, тем дальше идти за трактором. Кстати, в меню системы MBUX доступно приложение, пока что работающее в тестовом режиме. Оно оценивает умение водителя двигаться по бездорожью и начисляет или списывает баллы в зависимости от стиля езды. Приложение не приветствует высокую скорость, её резкие перепады, экстренные торможения, но при этом учитывает угол наклона автомобиля во всех измерениях, анализируя данные с системы стабилизации и датчиков подвески.

Максимально возможный результат – 100 очков, а минимальный – минус 100. Правил заранее нам никто не сообщал, поэтому приходилось учиться в процессе. Итоговый результат – 80 баллов. Наверное, не так плохо для первого раза. На российском заводе машины с такой подвеской производиться не будут, и желающим оценить преимущества E-Active Body придётся ждать доставки из США. Для этого предусмотрена специальная версия First Class.

Mercedes-Benz GLS доберётся до России ближе к концу года, а его активные продажи начнутся только в начале следующего. В качестве силовых установок будут доступы два 3-литровых мотора: 330-сильный дизельный GLS 400d и 367-сильный бензиновый GLS 450. Оба с автоматической коробкой передач 9G-TRONIC. Комплектации: для дизеля – Premium (от 6,9 млн руб.) и Luxury (от 7,9 млн), у бензина – Premium Plus (от 7,1 млн) и Sport (от 7,6 млн). В них вы по сути сможете выбрать только цвет кузова и отделку салона. А для желающих собрать особый автомобиль и получить уникальную подвеску E-Active Body Control будет First Class (от 8,8 млн руб.), поставляющийся не с российского, а с американского завода. Для примера, за BMW X7 у нас просят минимум 5,9 млн рублей за версию с доналоговым дизелем (249 л.с.), а за 340-сильную бензиновую – минимум 6,1 млн.

Технические характеристики

Mercedes-Benz GLS Дизельный 400d 4MATIC Бензиновый 450 4MATIC Размеры (длина/ширина/высота) 5207 / 1956 / 1823 мм 5207 / 1956 / 1823 мм Колёсная база



3 135 мм 3 135 мм Радиус разворота 12,52 м 12,52 м Объём багажника 355–2400 л 355–2400 л Тип трансмиссии Автоматическая 9-ступенчатая Автоматическая 9-ступенчатая Тип двигателя 2 925 см3, рядный, 6 цилиндров, 4 клапана на цилиндр 2 999 см3, рядный, 6 цилиндров, 4 клапана на цилиндр Мощность 330 л.с. 367 л.с. Крутящий момент 700 Нм (1200–3000 об/мин) 500 Нм (1600–4500 об/мин) Разгон до 100 км/ч 6,3 сек. 6,2 сек. Максимальная скорость 238 км/ч 246 км/ч Расход топлива в смешанном цикле (на 100 км) 7,9 л нет данных Дорожный просвет без нагрузки 216 мм 216 мм Объём топливного бака 90 л 90 л

Текст Алексей Дмитриев