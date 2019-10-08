Уникальный Автомобиль Здесь! В ТЕХИНКОМ. 

УАЗ – уникальный автомобиль? Что в нем такого необычного, чего нет у других автомобилей? Цена – ответим мы! А еще автомобили УАЗ могут похвастаться высокой проходимостью и выносливостью. Что выберете вы? Брутальный УАЗ Патриот или верного товарища Профи?

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ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8)

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