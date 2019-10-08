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Дилер-клуб   8 октября 2019   

Уникальный Автомобиль Здесь! В ТЕХИНКОМ. 

УАЗ – уникальный автомобиль? Что в нем такого необычного, чего нет у других автомобилей? Цена – ответим мы! А еще автомобили УАЗ могут похвастаться высокой проходимостью и выносливостью. Что выберете вы? Брутальный УАЗ Патриот или верного товарища Профи? 

В ТЕХИНКОМ сейчас распродажа склада, новые автомобили УАЗ Патриот и Профи на лучших условиях года. За что купили – за то и продаем! 

 

Хотите узнать цену? Звоните и бронируйте прямо сейчас ваш новый автомобиль по телефону: +7 (495) 778-98-60. Менеджеры наших салонов с удовольствием ответят на все ваши вопросы и сделают лучшее предложение. 

 

 



Выбирайте ближайший к вам дилерский центр: 

ТЕХИНКОМ – Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3) 

ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8) 

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00 

 


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