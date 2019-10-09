Не пора ли готовиться к зиме? Масло и средства по уходу за снегоходами

Начнём с очевидного. Впереди у нас зима — сезон интенсивного использования снегоходов. А для регионов, где девять месяцев в году нет ничего кроме снега, снегоход и вовсе едва ли не единственный транспорт, на котором можно хоть как-то передвигаться по безмолвным просторам. Хотя даже к короткой поездке в холода технику надо готовить заранее, и первое, на что стоит обратить внимание – это моторное масло. Сегодня всё больше зимних вездеходов комплектуются четырёхтактными двигателями. Это понятно, жёсткие экологические нормы и возросший вес всё больше отдаляют эти машины от мотоциклов и приближают к автомобилям. Но вместе с тем хватает и двухтактников. И для тех, и для других компания Liqui Moly, известная своими присадками, предлагает проверенные, полностью синтетические масла. Ни один из конкурентов LM на нашем рынке не имеет такого ассортимента качественной продукции, поскольку только чистая синтетика может гарантировать стабильность свойств масла при любых морозах.

Так вот, для двухтактных двигателей Liqui Moly предлагает синтетическое масло Snowmobil Motoroil Synthetic 2T. Если мотор с раздельной подачей смазки, то главное в нём – подача правильного количества смазки в зависимости от оборотов коленвала. Если масло застынет и станет менее текучим, дозировка собьётся, машина начнёт дымить, а свечи и камеры сгорания изнутри обрастут крайне вредным нагаром. Но слишком много масла не так опасно, как его полное отсутствие. Современному двухтактному мотору достаточно тридцати секунд работы на чистом бензине, для того чтобы его заклинило. Именно поэтому на первый план выходит вязкость основы, и только полностью синтетическая основа может гарантировать температурную стабильность. В двигателях со смазкой топливно-масляной смесью тоже есть свои тонкости – на морозе масло хуже перемешивается с бензином. Масло Synthetic 2T самосмешивающееся и одинаково хорошо подходит моторам с воздушным и водяным охлаждением. Оно учитывает все особенности двухтактников и не меняет вязкости даже при температуре значительно ниже минус 20 C°.

С четырёхтактными двигателями всё значительно проще. Тут действуют автомобильные принципы, да и сами масла очень близки к автомобильным. Но более высокие обороты требуют большего количества антипенных присадок, которые в необходимом количестве и добавлены в масло Snowmobil Motoroil 0W-40. Оно тоже имеет синтетическую основу, в результате чего вязкость снижена до минимума, получена высокая сдвиговая стабильность, а отложения и нагар почти отсутствуют. Кроме того, масло отлично подходит для моторов с катализатором.

Мы уделяем так много внимания моторным маслам, потому что от них зависит надёжность работы мотора, и во многом настроение и здоровье пилота. Но, как говорится, не маслом единым. Liqui Moly предлагает очень длинный перечень вспомогательных средств и жидкостей, но мы поговорим только о наиболее интересных и востребованных.

Первостепенное требование пилота любого мотовездехода – видеть всё, что происходит впереди. И даже если ваш шлем с подогревом визора, он всё равно может запотеть в самый неподходящий момент. Вероятно, поэтому среди средств по уходу самым востребованным является Motorbike Visier-Reiniger. Этот состав не только препятствует запотеванию пластиковых и стеклянных поверхностей, но и отлично очищает их от пыли, грязи и силикона. Спрей долго держится на стекле и пластике и способен бороться даже с насекомыми, закончившими свой недолгий полёт на прозрачной поверхности фар или прямо перед глазами пилота.







Силиконовая смазка для резиновых и пластиковых поверхностей Silikon-Spray отлично защищает их при длительном хранении. Она глубоко проникает в поверхность и создаёт очень прочную бесцветную плёнку.

Поскольку зимняя эксплуатация – это непрерывное воздействие влаги, есть смысл обработать электрические соединения и провода снегохода специальным средством. Спрей для электропроводки Electronic-Spray вытесняет влагу с любой поверхности, на которую попал. Разумеется, в первую очередь он пригодится в системе зажигания, на клеммах аккумулятора и стартера. Но нелишним будет обработать им всю проводку, особенно в местах соединений и разъёмов. Надёжная силиконовая плёнка и здесь добавит вам уверенности в безотказности вашей зимней машины. Удачных поездок!

Текст Евгений Хапов