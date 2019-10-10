Коллеги разбили Аркану, а она не сильно и разбилась

По результатам краш-теста, проведенного по методике ARCAP, Renault Arkana получила наивысшую оценку – 4 звезды, набрав 15,8 баллов (из 16 возможных). Таким образом, новый автомобиль признан самым безопасным кроссовером из числа испытанных «Авторевю».

В краше-тесте принимала участие машина в базовой комплектации Life c бензиновым двигателем 1,6 л с механической коробкой передач. Уже в этой версии Arkana оснащена фронтальными и боковым передними подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

ARCAP — первый российский независимый рейтинг пассивной безопасности автомобилей, который более 20 лет составляет авторитетное издание «Авторевю» по результатам краш-тестов.







Превосходный результат еще раз подтверждает экспертизу Renault в области пассивной безопасности. Arkana построена на новом поколении SUV-платформы, которая подразумевает обширное использование высокопрочных и сверхвысокопрочных марок стали – их доля в кузове автомобиля составляет 35%. В частности, у кроссовера по сравнению с другими моделями Renault российского производства были значительно усилены стойки кузова и структура крыши, передние лонжероны и подрамник, моторный щит, панели пола и усилители в дверях. Впервые в истории российского производства автомобилей Renault применена сталь горячей штамповки – из нее, в частности, выполнена передняя силовая поперечина. В результате жесткость кузова на кручение превышает 31000 Нм/град, что на 12% выше по сравнению с кроссовером Kaptur. Более жесткий кузов не только обеспечивает высокий уровень безопасности, но и вносит значительный вклад в улучшение комфорта и управляемости, а также снижение уровня шумов и вибраций. Помимо жесткой силовой структуры кузова, высокий уровень безопасности обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. Конструкция переднего бампера и капота спроектирована с учетом требований к безопасности пешеходов. Деформируемая зона между корпусом бампера и передним поперечным силовым брусом снижает риск повреждения ног, а 100-миллиметровый зазор между капотом и двигателем позволяет уменьшить вероятность травм головы.