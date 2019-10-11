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Видео, Технологии   11 октября 2019   

Развеиваем мифы о вариаторе. Вдумчиво и последовательно (видео!)

Господа скептики, у нас для вас плохие новости: вариатор надёжен, как и любая другая коробка передач.

Опять не верите? Смотрите нашу эксклюзивную видеолекцию!



 

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