Развеиваем мифы о вариаторе. Вдумчиво и последовательно (видео!)

Господа скептики, у нас для вас плохие новости: вариатор надёжен, как и любая другая коробка передач.
Опять не верите? Смотрите нашу эксклюзивную видеолекцию!
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Господа скептики, у нас для вас плохие новости: вариатор надёжен, как и любая другая коробка передач.
Опять не верите? Смотрите нашу эксклюзивную видеолекцию!
Чтобы быть в курсе последних новостей, не забывайте подписываться на наш канал Дзен.
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