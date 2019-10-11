  • Сегодня: Пятница, Октябрь 11, 2019
 

 
Дилер-клуб   11 октября 2019   

Быть первым – приятно! Новый Audi Q3

Новый Audi Q3 изменит ваше представление о кроссоверах. Технологичный, универсальный и вместительный. Представительный, но свободный от громоздкости «тяжелого люкса». Яркий, смелый и готовый к любым задачам. 

 

Ауди Центр Север советует Audi Q3 второго поколения, автомобиль, который соответствует современному городу. 

 

Что изменилось в Audi Q3? Его новый мощный кузов с динамичными рельефными линиями, выразительными формами и светодиодными фарами Audi Matrix LED сразу выделяют его из общего потока. Закажите в Ауди Центр Север новый Audi Q3 уже сейчас. 

 

 

А для первых десяти владельцев нового Audi Q3 эксклюзивные подарки: 

  • Постановка на учет в ГИБДД. 
  • Сигнализация с автозапуском. 

 

Новый Q3 ждет Вас в Ауди Центре Север. 

 



Audi — воплощение безупречности. У лучшего дилера России*. 

 

Подробнее об акции и подарках вы можете узнать по телефону: +7 (495) 785 27 27. 

 

 

Ауди Центр Север 

Официальный дилер Audi 

Ленинградское шоссе, д. 63Б 

www.audi-sever.ru                 

 


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу